Si aggiornano i canali in streaming sul digitale terrestre il 1° maggio

Oggi, 1° maggio 2026, sul digitale terrestre si sono aggiornati i canali in streaming con diverse novità interessanti per chi ha un televisore o decoder connesso a internet e compatibile con la tecnologia HbbTV più recente.

Canali streaming aggiornati sul digitale terrestre

Ecco di seguito tutti i canali streaming aggiornati sul digitale terrestre al 1° maggio 2026.

HbbTV Rai (DTT + SAT):

Tramite RaiPlay è possibile vedere molti contenuti ondemand. Inoltre è possibile seguire i canali Rai in diretta streaming in HD. Alcuni di questi in esclusiva su RaiPlay:

In determinate occasioni è possibile seguire i canali:

Rai Play

Rai Play 2

Rai Play 3

Rai Sport Play 1

Rai Sport Play 2

Rai Sport Play 3

Tramite RaiPlay è possibile vedere molti contenuti ondemand. Inoltre è possibile seguire i canali Rai in diretta streaming in HD. Alcuni di questi in esclusiva su RaiPlay: In determinate occasioni è possibile seguire i canali: Rai Play Rai Play 2 Rai Play 3 Rai Sport Play 1 Rai Sport Play 2 Rai Sport Play 3 Rai TV+ (freccia su)

Rai Play (tasto blu)

Tramite Rai TV+ è possibile seguire in streaming i canali Rai non ricevibili sul digitale terrestre, compreso Rai 4K.

* Solo sul Digitale Terrestre

* Attivo solo in determinate occasioni con uno o più canali.

Rai Play (tasto blu) Tramite Rai TV+ è possibile seguire in streaming i canali Rai non ricevibili sul digitale terrestre, compreso Rai 4K. * Solo sul Digitale Terrestre * Attivo solo in determinate occasioni con uno o più canali. HbbTV Mediaset DTT:

Tramite MediasetPlay è possibile vedere molti contenuti ondemand. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre è possibile seguire in diretta streaming alcuni canali:

VIRGIN RADIO TV

RADIO MONTE CARLO TV

Tramite MediasetPlay è possibile vedere molti contenuti ondemand. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre è possibile seguire in diretta streaming alcuni canali: VIRGIN RADIO TV RADIO MONTE CARLO TV HbbTV Mediaset SAT:

Tramite MediasetPlay è possibile vedere molti contenuti ondemand. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre è possibile seguire in diretta streaming alcuni canali:

RADIO 105 TV

R101 TV

Tramite MediasetPlay è possibile vedere molti contenuti ondemand. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre è possibile seguire in diretta streaming alcuni canali: RADIO 105 TV R101 TV HbbTV LA7 (DTT):

E’ presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata).

Tramite LA7OnDemand è possibile vedere molti contenuti ondemand.

E’ presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Tramite LA7OnDemand è possibile vedere molti contenuti ondemand. HbbTV TV8 (DTT):

Tramite questa applicazione HbbTV, è possibile rivedere dall’inizio il programma attualmente in onda.

E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata).

Inoltre è presente l’applicazione HbbTV SkyVideo che permette di rivedere alcuni contenuti ondemand.

Tramite questa applicazione HbbTV, è possibile rivedere dall’inizio il programma attualmente in onda. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre è presente l’applicazione HbbTV SkyVideo che permette di rivedere alcuni contenuti ondemand. HbbTV Discovery (DTT + SAT):

Applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata).

Inoltre tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i vari canali del gruppo e vedere diversi contenuti ondemand!

Applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i vari canali del gruppo e vedere diversi contenuti ondemand! HbbTV Cielo (DTT):

Tramite questa applicazione HbbTV, è possibile rivedere dall’inizio il programma attualmente in onda.

E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata).

Inoltre è presente l’applicazione HbbTV SkyVideo che permette di rivedere alcuni contenuti ondemand.

Tramite questa applicazione HbbTV, è possibile rivedere dall’inizio il programma attualmente in onda. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre è presente l’applicazione HbbTV SkyVideo che permette di rivedere alcuni contenuti ondemand. HbbTV LA7CINEMA (DTT):

E’ presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata).

Tramite LA7OnDemand è possibile vedere molti contenuti ondemand.

E’ presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Tramite LA7OnDemand è possibile vedere molti contenuti ondemand. HbbTV QVC (DTT + SAT):

Tramite QVC+ è possibile vedere alcuni contenuti ondemand. Saltuariamente anche alcuni canali tematici dedicati.

Tramite QVC+ è possibile vedere alcuni contenuti ondemand. Saltuariamente anche alcuni canali tematici dedicati. HbbTV RTL (DTT + SAT):

Tramite RTL PLAY è possibile vedere molti contenuti ondemand. Inoltre, è possibile seguire in radiovisione (o con solo audio) i seguenti canali:

RTL 102.5 HD

RADIOFRECCIA HD

RADIO ZETA HD

RTL 102.5 DISCO HD

RTL 102.5 TRAFFIC HD

RTL 102.5 BEST HD

RTL 102.5 NAPULE’ HD

RTL 102.5 CALIENTE HD

RTL 102.5 BRO&SIS HD

RTL 102.5 SOCIAL TV HD (tasto verde)

Tramite RTL PLAY è possibile vedere molti contenuti ondemand. Inoltre, è possibile seguire in radiovisione (o con solo audio) i seguenti canali: RTL 102.5 HD RADIOFRECCIA HD RADIO ZETA HD RTL 102.5 DISCO HD RTL 102.5 TRAFFIC HD RTL 102.5 BEST HD RTL 102.5 NAPULE’ HD RTL 102.5 CALIENTE HD RTL 102.5 BRO&SIS HD RTL 102.5 SOCIAL TV HD (tasto verde) HbbTV Super! (DTT + SAT):

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile rivedere tramite il tasto verde del telecomando, dall’inizio il programma in onda, metterlo in pausa, mandare avanti o indietro e guardare lo streaming del canale in HQ.

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile rivedere tramite il tasto verde del telecomando, dall’inizio il programma in onda, metterlo in pausa, mandare avanti o indietro e guardare lo streaming del canale in HQ. HbbTV Italia 53:

Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HD Nativo premendo il tasto freccia su.

Tramite questa applicazione è possibile vedere il canale in HD Nativo premendo il tasto freccia su. HbbTV SPORTITALIA (DTT + SAT):

Tramite SiSmart è possibile vedere molti contenuti ondemand. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre, è possibile seguire diversi canali in eclusiva streaming, e altri canali di editori diversi:

SI HD

SI SOLO CALCIO HD

PRIMAVERA TV

BIKE HD

SPORT OUTDOOR TV HD

Tramite SiSmart è possibile vedere molti contenuti ondemand. E’ anche presente un’applicazione HbbTV per la gestione Target Advertising (pubblicità mirata). Inoltre, è possibile seguire diversi canali in eclusiva streaming, e altri canali di editori diversi: SI HD SI SOLO CALCIO HD PRIMAVERA TV BIKE HD SPORT OUTDOOR TV HD HbbTV iL61:

Parte uno spot pubblicitario.

Parte uno spot pubblicitario. HbbTV DONNA SPORT TV (DONNA TV):

Parte uno spot pubblicitario.

Parte uno spot pubblicitario. HbbTV SUPERTENNIS:

Tramite l’applicazione HbbTV è possibile seguire diversi canali di SuperTennis Plus e rivedere alcuni contenuti ondemand.

Tramite l’applicazione HbbTV è possibile seguire diversi canali di SuperTennis Plus e rivedere alcuni contenuti ondemand. HbbTV ALMA TV:

Parte uno spot pubblicitario.

Parte uno spot pubblicitario. HbbTV BOM CHANNEL:

Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali, così suddivisi:

Tasto Rosso – Self TV:

Live HD TV:

BOM Channel

Italian Horse Television

Salute24

News TV:

Euro TV

Zerouno TV News

XCapital

Family TV:

SuperSix

IuniorTV

Radiovisione:

Zerouno TV Music

Radio Calima

Tasto Verde:

La Grande Italia

Tasto Giallo:

3NGINE RADIO

Tasto Blu:

GS CHANNEL – TMC TELEMONTECARLO

Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali, così suddivisi: Tasto Rosso – Self TV: Live HD TV: BOM Channel Italian Horse Television Salute24 News TV: Euro TV Zerouno TV News XCapital Family TV: SuperSix IuniorTV Radiovisione: Zerouno TV Music Radio Calima Tasto Verde: La Grande Italia Tasto Giallo: 3NGINE RADIO Tasto Blu: GS CHANNEL – TMC TELEMONTECARLO HbbTV Deejay TV HD:

Applicazione HbbTV silenziosa.

Applicazione HbbTV silenziosa. HbbTV RadioItaliaTV HD:

Applicazione HbbTV silenziosa.

Applicazione HbbTV silenziosa. HbbTV Rai 4K:

Si avvia in automatico lo streaming 4K Ultra HD HDR di Rai 4K

Si avvia in automatico lo streaming 4K Ultra HD HDR di Rai 4K HbbTV Italia 121:

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ. HbbTV CANALE 122:

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i canali del gruppo e visualizzare diversi contenuti ondemand.

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i canali del gruppo e visualizzare diversi contenuti ondemand. HbbTV Arte Italia 124:

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ. HbbTV Arte Italia 125:

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ. HbbTV Italia 126:

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ. HbbTV Italia 127:

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ. HbbTV ArteIN:

Tramite questa applicazione HbbTV oltre che lo streaming del canale in HD è possibile vedere altri contenuti e altri canali tra cui:

BICITV24

SUD ITALIA: Telebari, ReggioTV, Mediasud, PromovideoTV, PromoRadio

LOMBARDIA: UPSZ TV, SuperTV (la leonessa – canale 787)

LAZIO: Reteoro

VENETO: Cafe24

Radio Kiss Kiss App

Tramite questa applicazione HbbTV oltre che lo streaming del canale in HD è possibile vedere altri contenuti e altri canali tra cui: BICITV24 SUD ITALIA: Telebari, ReggioTV, Mediasud, PromovideoTV, PromoRadio LOMBARDIA: UPSZ TV, SuperTV (la leonessa – canale 787) LAZIO: Reteoro VENETO: Cafe24 Radio Kiss Kiss App HbbTV Italia 134:

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ. HbbTV Italia 135:

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ. HbbTV Italia 136:

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ.

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile vedere il canale in HQ. HbbTV TELECAMPIONE:

Tramite il tasto rosso del telecomando è disponibile lo streaming in HD di Telecampione:

Tramite il tasto rosso del telecomando è disponibile lo streaming in HD di Telecampione: HbbTV PRIMASET:

Tramite questa applicazione è possibile seguire gli streaming in HQ di Primaset e NTR.

Tramite questa applicazione è possibile seguire gli streaming in HQ di Primaset e NTR. HbbTV FASCINO TV:

Tramite questa applicazione è possibile seguire diversi canali così suddivisi:

Tasto Rosso:

Radio Vacri TV

Motosport

Telecomunicare

Tasto Verde:

Donnashopping TV

Tasto Giallo:

90IsGood

Tasto Blu:

70-80.it

Tramite questa applicazione è possibile seguire diversi canali così suddivisi: Tasto Rosso: Radio Vacri TV Motosport Telecomunicare Tasto Verde: Donnashopping TV Tasto Giallo: 90IsGood Tasto Blu: 70-80.it HbbTV Radio Kiss Kiss TV:

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile ascoltarea alcune emittenti radiofoniche tematiche e vedere diversi contenuti ondemand.

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile ascoltarea alcune emittenti radiofoniche tematiche e vedere diversi contenuti ondemand. HbbTV CANALE 163:

Tramite questa applicazione HbbTV si avvia lo streaming del canale Odeon 24.

Tramite questa applicazione HbbTV si avvia lo streaming del canale Odeon 24. HbbTV CANALE 165:

Applicazione HbbTV silenziosa.

Applicazione HbbTV silenziosa. HbbTV ORLER TV:

Tramite il tasto rosso del telecomando è disponibile lo streaming in HQ di Orler TV.

Tramite il tasto rosso del telecomando è disponibile lo streaming in HQ di Orler TV. HbbTV CANALE 168:

Applicazione HbbTV silenziosa.

Applicazione HbbTV silenziosa. HbbTV CANALE 169:

Applicazione HbbTV silenziosa.

Applicazione HbbTV silenziosa. HbbTV PRIMA FREE:

Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali così suddivisi:

Tasto Rosso:

SCT

Tasto Verde:

TeleFoggia

Tasto Giallo:

AwaTV

Tasto Blu:

DipreTV (Quants TV)

Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali così suddivisi: Tasto Rosso: SCT Tasto Verde: TeleFoggia Tasto Giallo: AwaTV Tasto Blu: DipreTV (Quants TV) HbbTV RaiPlay:

Parte l’applicazione di RaiPlay.

Parte l’applicazione di RaiPlay. HbbTV RaiPlaySound:

Parte l’applicazione di RaiPlaySound.

Parte l’applicazione di RaiPlaySound. HbbTV IT CHANNEL:

Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali: LombardiaTV, PianetaSaluteTV, TeleAmbiente, Teletricolore, IT Channel, Proloco TV e Urban Music TV.

Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali: LombardiaTV, PianetaSaluteTV, TeleAmbiente, Teletricolore, IT Channel, Proloco TV e Urban Music TV. HbbTV Radio Roma Network:

Si avvia in automatico lo streaming di RADIO ROMA NETWORK. Inoltre è possibile seguire diversi contenuti ondemand e altri canali come: RADIOROMA NEWS, RADIOROMA TV, RC88, CANALE81 LAZIO, 607080TV HD e STUDIOPIUTV HD.

Si avvia in automatico lo streaming di RADIO ROMA NETWORK. Inoltre è possibile seguire diversi contenuti ondemand e altri canali come: RADIOROMA NEWS, RADIOROMA TV, RC88, CANALE81 LAZIO, 607080TV HD e STUDIOPIUTV HD. HbbTV WELCOME IN:

Si avvia in automatico lo streaming in HQ di Welcome IN.

Si avvia in automatico lo streaming in HQ di Welcome IN. HbbTV CANALE 227:

Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali: Telecomunicare, MotorsportTV, SexfactorTV, Divafutura, RadioVacriTV, Mito, TuttoTV, QuadrifoglioTV, Radio Pooh, D’aRTE, GlobeTV Channel, MomentoTV, Ottcast 4K, Promo Shopping.

Tramite questa applicazione è possibile seguire in streaming diversi canali: Telecomunicare, MotorsportTV, SexfactorTV, Divafutura, RadioVacriTV, Mito, TuttoTV, QuadrifoglioTV, Radio Pooh, D’aRTE, GlobeTV Channel, MomentoTV, Ottcast 4K, Promo Shopping. HbbTV Terre Euganee Channel:

Si avvia lo streaming in HD di Terre Euganee Channel. Tramite il tasto giallo invece, è possibile seguire il canale Onda Novara Tv HD.

Si avvia lo streaming in HD di Terre Euganee Channel. Tramite il tasto giallo invece, è possibile seguire il canale Onda Novara Tv HD. HbbTV RTL 102.5 CALIENTE:

Si avvia in automatico lo streaming in HD di RTL 102.5 CALIENTE.

Si avvia in automatico lo streaming in HD di RTL 102.5 CALIENTE. HbbTV CANALE 235:

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire diversi canali tv/radio:

La schermata principale risulta ora su sfondo nero con in alto a sinistra il riquadro di “HeddyMedia” e in alto a destra il riquadro di “Heedy Media MILANO www.rmc2.net”. Sulla schermata è presente il logo di “Radio MC2” con scritto “Extraordinary Sound Extraordinary Radio”. Più in basso è invece presente la scritta “MONTE CARLO NETWORK MONACO info@rmcnetwork.mc”. In basso a sinistra è presente il riquadro con scritto “MC 2 ASCOLTA LE 24 RADIO”. All’interno sono presenti le emittenti radiofoniche: MC2, New Age, Nu Disco Channel, Revisited Channel, Smooth Jazz Channel, Buddha-bar Collection, Cafe del Mar Collection, Gipsy Lounge Channel, R&B Channel, Tango Lounge Channel, Unforgettable Channel, Made in Italy Channel, Disco Inferno Channel, Tiffany Channel, Planet Rock Channel, Montenapoleone Channel, MC2 Music, Radio Ga-Ga 80’s Channel, Stereo 90 Channel, MC2 TXT. Le radio presenti però sono 20 e non 24!! In basso a destra sono presenti altri due riquadri con scritto “Entra nel portale Heddy Media” e “Altri canali TV”. Nel primo ci sono le sezioni Canali TV: Hashtag TV, Radio Studio TV, Campania TV, Radio N Pompei, Tv Spacca Napoli, Yara TV, Telefutura, RCS; Radio: Radio Sanremo, Radio Venezia DAB, Radio Studio 107 Milano, Radio Hashtag, Radio Company, Radio Free Music Web, Radio Montestella, Radio Studiopiù; Film; Musica; News.

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire diversi canali tv/radio: La schermata principale risulta ora su sfondo nero con in alto a sinistra il riquadro di “HeddyMedia” e in alto a destra il riquadro di “Heedy Media MILANO www.rmc2.net”. Sulla schermata è presente il logo di “Radio MC2” con scritto “Extraordinary Sound Extraordinary Radio”. Più in basso è invece presente la scritta “MONTE CARLO NETWORK MONACO info@rmcnetwork.mc”. In basso a sinistra è presente il riquadro con scritto “MC 2 ASCOLTA LE 24 RADIO”. All’interno sono presenti le emittenti radiofoniche: MC2, New Age, Nu Disco Channel, Revisited Channel, Smooth Jazz Channel, Buddha-bar Collection, Cafe del Mar Collection, Gipsy Lounge Channel, R&B Channel, Tango Lounge Channel, Unforgettable Channel, Made in Italy Channel, Disco Inferno Channel, Tiffany Channel, Planet Rock Channel, Montenapoleone Channel, MC2 Music, Radio Ga-Ga 80’s Channel, Stereo 90 Channel, MC2 TXT. Le radio presenti però sono 20 e non 24!! In basso a destra sono presenti altri due riquadri con scritto “Entra nel portale Heddy Media” e “Altri canali TV”. Nel primo ci sono le sezioni Canali TV: Hashtag TV, Radio Studio TV, Campania TV, Radio N Pompei, Tv Spacca Napoli, Yara TV, Telefutura, RCS; Radio: Radio Sanremo, Radio Venezia DAB, Radio Studio 107 Milano, Radio Hashtag, Radio Company, Radio Free Music Web, Radio Montestella, Radio Studiopiù; Film; Musica; News. HbbTV Man-ga:

Si avvia in automatico lo streaming Jump HbbTV in HD di Man-ga.

Si avvia in automatico lo streaming Jump HbbTV in HD di Man-ga. HbbTV FRANCE24:

Si avvia in automatico lo streaming Jump HbbTV di France 24 in HD Nativo.

Si avvia in automatico lo streaming Jump HbbTV di France 24 in HD Nativo. HbbTV BABEL:

Si avvia in automatico un menu con la possibilità di scegliere lo streaming di vari canali tra cui: Zapping SAT, Romit TV, Hai Romania!, Top News, Fighters Life, Jerusalem (Sophia TV), Go-TV 809 Sky, Arte & Cultura, 2Network, Mediaser TV, Azzurra TV Italia, Qui Radio Londra TV, Web TV 1, Web TV 2, Web TV 3, Web TV 4, TV, Vintage TV, Canale Cultura, Easy News Channel, Piterpan, Bella e Monella, Birikina e Sorriso.

Si avvia in automatico un menu con la possibilità di scegliere lo streaming di vari canali tra cui: Zapping SAT, Romit TV, Hai Romania!, Top News, Fighters Life, Jerusalem (Sophia TV), Go-TV 809 Sky, Arte & Cultura, 2Network, Mediaser TV, Azzurra TV Italia, Qui Radio Londra TV, Web TV 1, Web TV 2, Web TV 3, Web TV 4, TV, Vintage TV, Canale Cultura, Easy News Channel, Piterpan, Bella e Monella, Birikina e Sorriso. HbbTV PAROLE DI VITA:

Tramite il tasto rosso del telecomando è possibile seguire in HD lo streaming di Parole di Vita.; tasto verde Radio Parole di Vita; tasto giallo Radio La Bibbia; tasto blu Bejoy.Kids.

Tramite il tasto rosso del telecomando è possibile seguire in HD lo streaming di Parole di Vita.; tasto verde Radio Parole di Vita; tasto giallo Radio La Bibbia; tasto blu Bejoy.Kids. HbbTV Radio 24 TV:

Tramite il tasto rosso del telecomando è possibile seguire lo streaming in HD di Radio 24:

Tramite il tasto rosso del telecomando è possibile seguire lo streaming in HD di Radio 24: HbbTV Bejoy.kids:

Tramite il tasto blu del telecomando è possibile avviare lo streaming in HD.

Tramite il tasto blu del telecomando è possibile avviare lo streaming in HD. HbbTV TCI:

–

– HbbTV Enjoy TV Italia:

Si avvia in automatico lo streaming in HD di ENJOY TV ITALIA:

Si avvia in automatico lo streaming in HD di ENJOY TV ITALIA: HbbTV Momento TV:

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire i seguenti canali: RTR99TV, Radio Pooh, Motorsport, Momento TV, Telecomunicare, Radio Vacri TV, Mito Channel, Paradiso TV, VIDEO M ITALIA, Studio Media & Films TV Channel, PUNTO MEDIA e Globe TV.

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire i seguenti canali: RTR99TV, Radio Pooh, Motorsport, Momento TV, Telecomunicare, Radio Vacri TV, Mito Channel, Paradiso TV, VIDEO M ITALIA, Studio Media & Films TV Channel, PUNTO MEDIA e Globe TV. HbbTV Radio Radio TV:

Parte lo streaming di Radio Radio TV HD.

Parte lo streaming di Radio Radio TV HD. HbbTV ADNPLAY:

Si avvia un’applicazione con i contenuti ondemand di ADNPLAY, dove è possibile seguire in streaming diversi canali tv e radio! Inoltre sono presenti contenuti ondemand, cataloghi, podcast, news e molto altro ancora! Tra i canali tv/radio sono presenti: Casa Sanremo TV, Radio Casa Sanremo, Radio JukeBox TV, Telespazio TV, ADN24, Value24, Super Eccellenza Toscana, Calabria TV, Teleregione Toscana, Motori Tv, Radio JukeBox TV Piemonte, Radio Ricordi Tv, Tele One, Giornale Radio, Business Channel, Turismo Tv, Vintage Tv, Gusto Tv, La Grande Italia, Zerouno TV Music; Radio Casa Sanremo, Radio JukeBox, Italia News 24, Radio N Classic, Radio News, Radio JukeBox Piemonte, Radio Ricordi, Giornale Radio, Radio Podcast, Radio Italia Network, Radio Enne Lamezia, Radio Italianissima. Ci sono poi le sezioni:

Canali TV: Radio JukeBox TV, Telespazio TV, ADN24, Casa Sanremo TV, Radio Casa Sanremo, Calabria TV, Teleregione Toscana, Motori Tv, Radio JukeBox TV Piemonte, Radio Ricordi Tv, Tele One, Giornale Radio, Business Channel, Turismo Tv, Gusto Tv, La Grande Italia, Zerouno TV Music.

Canali Radio: Radio JukeBox, Italia News 24, Radio N Classic, Radio News, Radio JukeBox Piemonte, Radio Ricordi, Giornale Radio, Radio Podcast, Radio Italia Network, Radio Enne Lamezia, Radio Italianissima.

Si avvia un’applicazione con i contenuti ondemand di ADNPLAY, dove è possibile seguire in streaming diversi canali tv e radio! Inoltre sono presenti contenuti ondemand, cataloghi, podcast, news e molto altro ancora! Tra i canali tv/radio sono presenti: Casa Sanremo TV, Radio Casa Sanremo, Radio JukeBox TV, Telespazio TV, ADN24, Value24, Super Eccellenza Toscana, Calabria TV, Teleregione Toscana, Motori Tv, Radio JukeBox TV Piemonte, Radio Ricordi Tv, Tele One, Giornale Radio, Business Channel, Turismo Tv, Vintage Tv, Gusto Tv, La Grande Italia, Zerouno TV Music; Radio Casa Sanremo, Radio JukeBox, Italia News 24, Radio N Classic, Radio News, Radio JukeBox Piemonte, Radio Ricordi, Giornale Radio, Radio Podcast, Radio Italia Network, Radio Enne Lamezia, Radio Italianissima. Ci sono poi le sezioni: Canali TV: Radio JukeBox TV, Telespazio TV, ADN24, Casa Sanremo TV, Radio Casa Sanremo, Calabria TV, Teleregione Toscana, Motori Tv, Radio JukeBox TV Piemonte, Radio Ricordi Tv, Tele One, Giornale Radio, Business Channel, Turismo Tv, Gusto Tv, La Grande Italia, Zerouno TV Music. Canali Radio: Radio JukeBox, Italia News 24, Radio N Classic, Radio News, Radio JukeBox Piemonte, Radio Ricordi, Giornale Radio, Radio Podcast, Radio Italia Network, Radio Enne Lamezia, Radio Italianissima. HbbTV OnAir Italia:

Si avvia lo streaming Jump HbbTV del canale Onair Italia.

Si avvia lo streaming Jump HbbTV del canale Onair Italia. HbbTV Gambero Rosso:

Si avvia lo streaming in HD del canale Gambero Rosso.

Si avvia lo streaming in HD del canale Gambero Rosso. HbbTV Urania:

Si avvia lo streaming in HD del canale Urania News.

Si avvia lo streaming in HD del canale Urania News. HbbTV DR.PALMAS TV:

Si avvia lo streaming in HD di Dr.Palmas TV.

Si avvia lo streaming in HD di Dr.Palmas TV. HbbTV Byoblu:

Tramite questa applicazione è possibile seguire lo streaming del canale in HD e vedere diversi contenuti ondemand.

Tramite questa applicazione è possibile seguire lo streaming del canale in HD e vedere diversi contenuti ondemand. HbbTV NTR RADIO 264 MUSIC TV:

Tramite questa applicazione è possibile seguire gli streaming in HQ di Primaset e NTR.

Tramite questa applicazione è possibile seguire gli streaming in HQ di Primaset e NTR. HbbTV RDS Social TV:

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile interagire tramite i tasti colorati del telecomando per:

– Tasto rosso (Like)

– Tasto verde (Città) -> Meteo e News

– Tasto giallo (Curiosità) -> Artista, Lyrics e Social

– Tasto blu (Videoclip) -> Videoclip musicale in streaming a schermo pieno.

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile interagire tramite i tasti colorati del telecomando per: – Tasto rosso (Like) – Tasto verde (Città) -> Meteo e News – Tasto giallo (Curiosità) -> Artista, Lyrics e Social – Tasto blu (Videoclip) -> Videoclip musicale in streaming a schermo pieno. HbbTV ArteOraTV:

Tramite questa applicazione HbbTV si avvia lo streaming Jump HbbTV di ArteOraTV.

Tramite questa applicazione HbbTV si avvia lo streaming Jump HbbTV di ArteOraTV. HbbTV CANALE 268:

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i canali: Quadrifoglio TV, Italia Felix TV, MotorSportTV, MomentoTV, TelecomunicareTV, Radio Pooh, Quarocanale, Mj Radio TV, Tele Laser, Tele Pegaso, Globus Television, Enti e Istituzioni TV, Napoletani nel Mondo, Tele Futura, Radio Laser, TVA, Antenna3 Toscana, Valore Impresa TV, Pianeta Imprese – La TV delle PMI, Sport Channel News (Sport Channel 24), Mito Italia TV, Contrasto TV, Capri Events, Promovideo TV, Napoli Itaca TV Mediterranea, PetManiaTV, Radio Vacri TV, Tutto TV, Lab TV 84, Ottcast 4K.

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire in streaming i canali: Quadrifoglio TV, Italia Felix TV, MotorSportTV, MomentoTV, TelecomunicareTV, Radio Pooh, Quarocanale, Mj Radio TV, Tele Laser, Tele Pegaso, Globus Television, Enti e Istituzioni TV, Napoletani nel Mondo, Tele Futura, Radio Laser, TVA, Antenna3 Toscana, Valore Impresa TV, Pianeta Imprese – La TV delle PMI, Sport Channel News (Sport Channel 24), Mito Italia TV, Contrasto TV, Capri Events, Promovideo TV, Napoli Itaca TV Mediterranea, PetManiaTV, Radio Vacri TV, Tutto TV, Lab TV 84, Ottcast 4K. HbbTV 2Settanta Tv:

Si avvia in modalità Jump HbbTV lo streaming del canale 2Settanta Tv.

Si avvia in modalità Jump HbbTV lo streaming del canale 2Settanta Tv. HbbTV Satisfaction TV:

Si avvia in modalità Jump HbbTV lo streaming HbbTV in HD con audio del canale promozionale.

Tramite il tasto rosso si accede ai contenuti di Fantasfera.

Tramite il tasto verde è possibile accedere al menu interattivo e ai canali dell’offerta pay SCT.

SCT

LIVE CHANNEL

SCTPLUS

100X100live

pinko

exoticaTV

SATISFACTION HD

Si avvia in modalità Jump HbbTV lo streaming HbbTV in HD con audio del canale promozionale. Tramite il tasto rosso si accede ai contenuti di Fantasfera. Tramite il tasto verde è possibile accedere al menu interattivo e ai canali dell’offerta pay SCT. SCT LIVE CHANNEL SCTPLUS 100X100live pinko exoticaTV SATISFACTION HD HbbTV My Plus Tv:

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile seguire lo streaming di Plus Tv Sport. Tramite il tasto rosso è possibile accedere agli streaming dei canali: PLUS TV MOTORI, PLUS TV SPORT e Fighters Life TV.

Tramite questa applicazione Jump HbbTV è possibile seguire lo streaming di Plus Tv Sport. Tramite il tasto rosso è possibile accedere agli streaming dei canali: PLUS TV MOTORI, PLUS TV SPORT e Fighters Life TV. HbbTV Nexum Channel:

Si avvia in modalità Jump HbbTV lo streaming in HD del canale Nexum Channel. Tramite il tasto rosso si apre un menu dove è possibile scegliere di vedere i seguenti canali: Prime Event – Il cinema in TV (Grandi Spettacoli), X Capital – L’economia del futuro (Finanza e Mercati), Italian Horse TV – Passione in movimento (Passione Ippica), Salute 24 – Il tuo benessere quotidiano (Benessere Oggi) e “Controradio – Vivi controtendenza. Ascolta controradio. (Attualità & Musica).

Si avvia in modalità Jump HbbTV lo streaming in HD del canale Nexum Channel. Tramite il tasto rosso si apre un menu dove è possibile scegliere di vedere i seguenti canali: Prime Event – Il cinema in TV (Grandi Spettacoli), X Capital – L’economia del futuro (Finanza e Mercati), Italian Horse TV – Passione in movimento (Passione Ippica), Salute 24 – Il tuo benessere quotidiano (Benessere Oggi) e “Controradio – Vivi controtendenza. Ascolta controradio. (Attualità & Musica). HbbTV MADE IN BUSINESS:

–

– HbbTV Imprese:

Parte lo streaming di Imprese.

Parte lo streaming di Imprese. HbbTV Italian Fishing TV Channel:

Parte lo streaming di Italian Fishing TV Channel in HD.

Parte lo streaming di Italian Fishing TV Channel in HD. HbbTV ARTE E CULTURA:

Parte lo streaming di Arte Atelier in HD.

Parte lo streaming di Arte Atelier in HD. HbbTV tivù la guida:

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile consultare la Guida TV dei principali canali nazionali.

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile consultare la Guida TV dei principali canali nazionali. HbbTV Rai HD:

Tramite i canali Jump HbbTV dal 501 in su, è possibile seguire i canali Rai in HD, a esclusione di Rai News 24 HD, Rai Movie HD, Rai Sport HD e Rai Scuola HD. Quest’ultimo è raggiungibile solo tramite Rai Play. Gli altri due sono visibili oltre che tramite RaiPlay anche tramite HD lineare sul DTT.

Tramite i canali Jump HbbTV dal 501 in su, è possibile seguire i canali Rai in HD, a esclusione di Rai News 24 HD, Rai Movie HD, Rai Sport HD e Rai Scuola HD. Quest’ultimo è raggiungibile solo tramite Rai Play. Gli altri due sono visibili oltre che tramite RaiPlay anche tramite HD lineare sul DTT. HbbTV AutoMoto:

Parte lo streaming di AutoMoto in HD:

Parte lo streaming di AutoMoto in HD: HbbTV Radio m2o:

E’ possibile seguire il canale m2oTv in HD ed è possibile vedere e ascoltare altri contenuti tematici.

E’ possibile seguire il canale m2oTv in HD ed è possibile vedere e ascoltare altri contenuti tematici. HbbTV RTL 102.5 Traffic:

Parte lo streaming di RTL 102.5 TRAFFIC.

Parte lo streaming di RTL 102.5 TRAFFIC. HbbTV RTL 102.5 Best:

Parte lo streaming di RTL 102.5 BEST.

Parte lo streaming di RTL 102.5 BEST. HbbTV RTL 102.5 Napule’:

Parte lo streaming di RTL 102.5 NAPULE’.

Parte lo streaming di RTL 102.5 NAPULE’. HbbTV RTL 102.5 Disco:

Parte lo streaming di RTL 102.5 DISCO.

Parte lo streaming di RTL 102.5 DISCO. HbbTV RTL 102.5 Caliente:

Parte lo streaming di RTL 102.5 CALIENTE.

Parte lo streaming di RTL 102.5 CALIENTE. HbbTV RTL 102.5 Bro&Sis:

Parte lo streaming di RTL 102.5 BRO&SIS.

Parte lo streaming di RTL 102.5 BRO&SIS. HbbHbbTV RADIOBRESCIA – La Leonessa:

Tramite questa applicazione, si avvia lo streaming Jump HbbTV di la leonessa – canale 787.

Tramite questa applicazione, si avvia lo streaming Jump HbbTV di la leonessa – canale 787. HbbTV Radio Margherita Più:

Si avvia in automatico la visual radio dell’emittente radiofonica. Inoltre è possibile seguire: Radio Margherita TV, Radio Arcobaleno, Canzoni Napoletane e Radio Margherita Giovane.

Si avvia in automatico la visual radio dell’emittente radiofonica. Inoltre è possibile seguire: Radio Margherita TV, Radio Arcobaleno, Canzoni Napoletane e Radio Margherita Giovane. HbbTV Class CNBC:

Parte lo streaming di CLASS CNBC.

Parte lo streaming di CLASS CNBC. HbbTV SupersixTV:

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire i seguenti canali:

Tasto Rosso: SuperSix e altre TV:

SuperSix

IuniorTV

EuroTV

StudioPiùTV

SuperSix Radio

ZerounoTV Music

ZerounoTV News

RTM

Telemessina

Italiacable

Radio Caserta TV

Tasto Verde:

IuniorTV

Tasto Giallo:

EuroTV

Tasto Blu:

StudioPiùTV

CanaliTV:

111TV

Rete TV Italia

Montestella TV Action

Promovideo TV

Canali Radio:

SuperSix Radio

Lombardia TV Vintage

Radio Montestella

Get Up Espana Network N’ Dance!

Tramite questa applicazione HbbTV è possibile seguire i seguenti canali: Tasto Rosso: SuperSix e altre TV: SuperSix IuniorTV EuroTV StudioPiùTV SuperSix Radio ZerounoTV Music ZerounoTV News RTM Telemessina Italiacable Radio Caserta TV Tasto Verde: IuniorTV Tasto Giallo: EuroTV Tasto Blu: StudioPiùTV CanaliTV: 111TV Rete TV Italia Montestella TV Action Promovideo TV Canali Radio: SuperSix Radio Lombardia TV Vintage Radio Montestella Get Up Espana Network N’ Dance! HbbTV Class TV Moda:

Parte lo streaming di CLASS TV MODA.

Parte lo streaming di CLASS TV MODA. HbbTV Caccia e Pesca:

Servizio Ondemand a pagamento.

Se il tuo televisore non è compatibile all’HbbTV

Se il tuo televisore non è compatibile con la tecnologia HbbTV del digitale terrestre e quindi non riceve i canali in streaming puoi sempre acquistare un decoder che sia compatibile e connetterlo a internet. Oppure puoi accedere ai tantissimi canali gratuiti disponibili tramite l’antenna.