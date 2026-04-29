 Guarda in streaming Gold Land, la serie dal creatore di Old Boy
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Guarda in streaming Gold Land, la serie dal creatore di Old Boy

Da oggi sono disponibili su Disney+ i primi episodi di Gold Land: la serie sudcoreana è scritta da Hwang Jo-yoon, una vera garanzia.
Guarda in streaming Gold Land, la serie dal creatore di Old Boy
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Da oggi sono disponibili su Disney+ i primi episodi di Gold Land: la serie sudcoreana è scritta da Hwang Jo-yoon, una vera garanzia.

Da oggi puoi vedere in streaming su Disney+ i primi episodi di una nuova serie che farà molto parlare di sé: si intitola Gold Land. È l’ultima creazione dello sceneggiatore Hwang Jo-yoon che ha già firmato capolavori come Old Boy diretto da diretto da Park Chan-wook. Approfitta dell’offerta a tempo limitato che ti permette di attivare l’abbonamento da soli 4,99 euro al mese, rimarrà disponibile ancora per pochi giorni.

Guarda Gold Land su Disney+

Gold Land è su Disney+: guardala in streaming

Vuoi un’anticipazione sulla trama? Ovviamente senza spoiler. Eccola qui. Tutto ha inizio quando Heeju entra casualmente in possesso dei lingotti d’oro di una banda di contrabbandieri. L’evento la catapulta in un mondo dove regnano avidità e tradimenti, viene subito circondata da chi vuole allungare le mani sul suo tesoro, ma lei decide di tenerlo per sé, iniziando così una lotta per la sopravvivenza. È imperdibile per tutti gli appassionati delle produzioni sudcoreane, in particolare se si è alla ricerca di un thriller dal ritmo intenso e in cui non mancano i colpi di scena.

Guarda la serie Gold Land in streaming su Disney+

La promozione in corso offre uno sconto su tutti i piani per l’abbonamento a Disney+. Si parte con la formula Standard con pubblicità che, come già scritto, è disponibile al prezzo mensile di soli 4,99 euro (per tre mesi). Volendo ci sono poi Standard a 7,99 euro con supporto ai download e senza spot, mentre il meglio lo si ha con Premium da 10,99 euro che aggiunge 4K, Dolby Atmos e la riproduzione simultanea su quattro dispositivi.

Guarda Gold Land su Disney+

Tra le altre nuove uscite vale la pena segnalare anche i nuovi episodi di Grey’s Anatomy (giunta alla stagione 22), quelli per il ritorno di Scrubs e di Perfect Crown. A maggio arriverà nel catalogo The Punisher: One Last Kill, basato sul personaggio Marvel.

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Pubblicato il 29 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
29 apr 2026
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