Buen camino in streaming: confermate data di uscita e piattaforma

È in cima alla classifica dei film con i maggiori incassi nella storia del cinema in Italia e sta per arrivare in streaming: Buen camino di Checco Zalone sarà disponibile su Netflix entro pochi giorni. Lo ha annunciato la piattaforma con il breve filmato visibile qui sotto, condiviso sul canale ufficiale YouTube e sui social.

Netflix annuncia l’arrivo in streaming di Buen camino

La data da cerchiare in rosso è quella di mercoledì 29 aprile. A metà della prossima settimana sarà dunque possibile vedere sulla TV in salotto o sui display di smartphone e tablet la pellicola capace di guadagnare oltre 76 milioni di euro al botteghino.

È la storia di un padre impegnato nel cammino di Santiago di Compostela, per scoprire la figlia. Un viaggio che non avrebbe mai voluto affrontare, ma che lo renderà un uomo diverso.

Un padre compie suo malgrado un pellegrinaggio a piedi attraverso Francia e Spagna alla ricerca della figlia scomparsa e a ogni passo impara a essere un uomo migliore.

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