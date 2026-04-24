 Disney+ in sconto: solo 4,99 euro per 3 mesi e puoi vedere tutto
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Disney+ in sconto: solo 4,99 euro per 3 mesi e puoi vedere tutto

Non lasciarti sfuggire questa occasione: puoi vedere in streaming tutto il catalogo di Disney+ con prezzi da soli 4,99 euro al mese.
Disney+ in sconto: solo 4,99 euro per 3 mesi e puoi vedere tutto
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Non lasciarti sfuggire questa occasione: puoi vedere in streaming tutto il catalogo di Disney+ con prezzi da soli 4,99 euro al mese.

È partita una promozione che ti permette di attivare (o riattivare se lo hai sospeso) l’abbonamento a Disney+ con uno sconto a soli 4,99 euro al mese, per 3 mesi. Rimarrà disponibile per pochi giorni e ti permetterà di vedere in streaming tutti i contenuti presenti nel catalogo della piattaforma, senza limitazioni e fino all’estate.

Attiva Disney+ a 4,99 euro

Che promo Disney+: un mese a soli 4,99 euro

Tra gli ultimi arrivi più interessanti c’è ad esempio Zootropolis 2, un film d’animazione consigliato per tutta la famiglia che ha già ottenuto un grande successo al cinema, mentre Mike & Nick & Nick & Alice è imperdibile per gli amanti delle commedie. Invece, tra le serie spiccano senza dubbio la stagione di Love Story dedicata alla relazione tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, i nuovi episodi di Paradise e il ritorno di Scrubs dopo oltre 15 anni dalla conclusione che ognuno di noi ricorda con un po’ di nostalgia. Scopri di più facendo un salto su D+

La promozione di Disney+ con abbonamenti a partire da 4,99 euro al mese

Tra le prossime uscite vale la pena citare la seconda stagione di Tucci in Italy (12 maggio), quella di Rivals (15 maggio), la quinta di Welcome to Wrexham (15 maggio) e Not Suitable for Work (2 giugno).

Attiva Disney+ a 4,99 euro

Scegli il piano più adatto alle tue esigenze o a quelle della tua famiglia: si parte da soli 4,99 euro al mese per la formula Standard con pubblicità che di solito è proposta a 6,99 euro, con supporto allo streaming a risoluzione 1080p Full HD su un massimo di due dispositivi in contemporanea. Volendo c’è poi l’opzione Standard (a 7,99 euro al mese invece di 10,99 euro) che elimina gli spot aggiungendo i download per la riproduzione offline. Infine, con Premium (a 10,99 euro al mese e non 15,99 euro) aggiungi il 4K Ultra HD, la modalità HDR, il Dolby Atmos e la visione simultanea su quattro schermi.

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Pubblicato il 24 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
24 apr 2026
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