L'AI resuscita Val Kilmer nel trailer di As Deep as the Grave

Non avere paura dei morti e non avere paura di me . Sono queste le parole di Val Kilmer che chiudono il primo trailer di As Deep as the Grave, appena pubblicato. Che ironia. Un po’ di inquietudine, in effetti, la mette. L’attore è scomparso un anno fa e quella in arrivo sul grande schermo è una sua replica generata dall’AI. Ne abbiamo scritto il mese scorso su queste pagine.

As Deep as the Grave, il trailer con Val Kilmer

L’attore che ha interpretato Iceman in Top Gun e Jim Morrison nel biopic sui Doors si è spento nell’aprile 2025, ma la famiglia ha autorizzato l’utilizzo della sua immagine per includerlo nel progetto in cui era già coinvolto. Il regista e sceneggiatore Coerte Voorhees l’aveva ingaggiato nel 2020 per interpretare il ruolo di Padre Fintan, prima che la pandemia bloccasse i lavori e la malattia ne peggiorasse rapidamente le condizioni di salute. Qui sotto il risultato, distribuito durante l’evento CinemaCon di Las Vegas.

Dalle prime immagini non si direbbe che sia il risultato di un’elaborazione software, di un’AI all’opera. Il sistema è stato addestrato partendo da materiale d’archivio e fotografie. Per la voce sono state utilizzate registrazioni audio.

Il regista è certo che gli spettatori non rimarranno delusi da quella che è a tutti gli effetti un’emulazione, non una vera e propria performance attoriale. Forse, nell’era dell’intelligenza artificiale dovremo abituarci.

Siamo sicuri al 100% che sia davvero la scelta giusta per questo film in particolare e non vediamo l’ora che tutti possano giudicarlo da soli.