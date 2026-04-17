 AI Mode di Google apre link accanto alla chat e cerca nelle schede
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AI Mode di Google apre link accanto alla chat e cerca nelle schede

Google aggiorna AI Mode in Chrome: i siti si aprono accanto alla conversazione e l'AI può attingere dalle schede già aperte.
AI Mode di Google apre link accanto alla chat e cerca nelle schede
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Google aggiorna AI Mode in Chrome: i siti si aprono accanto alla conversazione e l'AI può attingere dalle schede già aperte.

Fino a oggi, cliccare su un link nei risultati di AI Mode apriva una nuova scheda, facendo perdere il filo, e costringendo a tornare indietro per fare la domanda successiva. Google ha risolto il problema una volta per tutte: i link adesso si aprono affiancati alla chat di AI Mode, nella stessa pagina. Il sito a destra, la conversazione a sinistra. È possibile leggere la fonte e fare domande di approfondimento su ciò che si ta guardando senza interrompere nulla.

L’altra novità: AI Mode cerca nelle vostre schede

Su Chrome desktop e mobile, AI Mode ora può attingere direttamente dalle schede già aperte. Invece di incollare link separati, cliccate il pulsante “+” su AI Mode o nella barra di ricerca Google e si vedrà la lista delle schede recenti. Basta selezionarne una o più e AI Mode risponderà basandosi sul contenuto di quelle pagine. Si possono aggiungere anche immagini o file alla ricerca.

In pratica, se si hanno cinque schede aperte con articoli diversi sullo stesso argomento, si può chiedere a Gemini di confrontarli o riassumerli. L’AI lavora sulle proprie schede senza che dover fare copia-incolla.

AI Mode è la funzione di ricerca in stile chatbot che vive nel pannello sinistro del motore di ricerca Google, lanciata l’anno scorso. Google ha aggiunto progressivamente funzionalità: generazione di immagini per outfit e arredamento, visualizzazione di piani di viaggio, prenotazioni ristoranti. Di recente ha iniziato a mostrare i link alle fonti in modo più evidente dopo le critiche per l’impatto negativo del traffico verso editori e siti web causato dalle risposte AI che sostituiscono i click.

L’apertura affiancata dei link è una risposta parziale a queste critiche, gli utenti vedono la fonte accanto alla risposta, il che potrebbe aumentare la probabilità di visitarla effettivamente. O almeno, permette a Google di dire che le fonti sono visibili e accessibili.

Le novità sono disponibili ora negli USA, con espansione globale prossimamente.

Fonte: Google

Pubblicato il 17 apr 2026

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Tiziana Foglio
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17 apr 2026
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