Claude Opus 4.7: versione per tutti di Claude Mythos

Claude Mythos non sarà disponibile al pubblico. Gli utenti possono però trovare alcune simili capacità (anche se meno avanzate) nel nuovo modello Claude Opus 4.7. Anthropic afferma che sono stati ottenuti notevoli miglioramenti rispetto al precedente Claude Opus 4.6. L’azienda californiana ha iniziato a chiedere la verifica dell’età per l’uso del chatbot.

Esperto in programmazione e sicurezza

Anthropic sottolinea che Claude Opus 4.7 è superiore alla precedente versione nell’ingegneria del software, in quanto più eseguire progetti di programmazione più impegnativi, senza richiedere una stretta supervisione. Gestisce inoltre attività complesse e di lunga durata con rigore e coerenza, presta la massima attenzione alle istruzioni e sviluppa metodi per verificare i propri risultati prima di comunicarli all’utente.

È ovviamente un modello multimodale, quindi può analizzare immagini e generare documenti di elevata qualità. Supera i concorrenti in quasi tutte le attività. Come detto, Claude Opus 4.7 è inferiore al Claude Mythos nella ricerca di vulnerabilità software, ma possiede capacità cyber notevoli.

Anthropic spiega che sono stati implementati filtri per rilevare e bloccare automaticamente richieste ad alto rischio per la sicurezza. I professionisti del settore che vogliono usare Claude Opus 4.7 per scopi legittimi devono completare la verifica del programma dedicato.

Il nuovo modello offre una maggiore resistenza agli attacchi di prompt injection rispetto a Claude Opus 4.6. È disponibile da oggi in tutti i prodotti Claude e tramite API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI e Microsoft Foundry.

I prezzi rimangono invariati rispetto a Opus 4.6: 5 dollari per milione di token di input e 25 dollari per milione di token di output. Gli utenti possono passare da Opus 4.6 a Opus 4.7, tenendo conto però che il nuovo modello “consuma” più token (soprattutto durante le attività agentiche).