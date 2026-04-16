L'AI di Roblox ora pianifica, costruisce e testa i giochi

Crea un minigioco in un parco con una fontana e vegetazione dove i personaggi devono raccogliere monete. Questo potrebbe essere il tipo di prompt da utilizzare su Roblox. L’assistente AI di Roblox chiede che stile visivo si preferisce, cartoonesco, realistico, fantasy. Chiede se si vuole costruire gli asset da zero, usarli dal Creator Store o un mix. Elabora un piano modificabile. L’utente lo revisiona, e aggiunge i dettagli.

Poi l’AI costruisce il gioco, genera i modelli 3D, lo testa giocandoci con tastiera e mouse, identifica i bug, li corregge da sola e ricomincia. Questa è la nuova versione di Roblox Assistant, un agente AI che non si limita a rispondere ai prompt ma pianifica, esegue e ripete.

Planning Mode di Roblox: l’AI diventa collaboratore

La novità principale è il “Planning Mode”, una modalità che trasforma l’assistente da strumento che prende un prompt e produce un risultato in un solo passaggio a un partner collaborativo multi-step. L’idea nasce da un’osservazione di Roblox: gli strumenti AI che lavorano in un singolo passaggio spesso non catturano l’intento originale del creatore.

Planning Mode analizza il codice e il modello dati del gioco, fa domande di chiarimento, traduce i prompt in piani d’azione modificabili e poi esegue il piano usando gli altri strumenti AI di Roblox. I creatori possono rivedere ogni passaggio, aggiungere contesto e assicurarsi che il risultato rifletta la loro visione prima che venga implementato.

Nuovi strumenti: Mesh e Modelli Procedurali

Due nuovi strumenti alimentano Planning Mode. Mesh Generation crea oggetti 3D con texture direttamente nel mondo di gioco, eliminando la necessità di placeholder di bassa qualità nelle fasi iniziali dello sviluppo. Basta chiedere all’assistente di generare un falò, aggiungere la luce per renderlo realistico, e impostare la scena di notte.

Procedural Models, in arrivo prossimamente, permette di creare modelli 3D modificabili con codice e prompt. L’assistente capisce lo spazio 3D e le relazioni fisiche, si possono posizionare e scalare oggetti in base ad altri oggetti nella scena. Attributi come il numero di scaffali in una libreria o l’altezza di una scala possono essere regolati dinamicamente, creando blocchi riutilizzabili.

Il test automatico

La parte più impressionante è il testing. Planning Mode usa strumenti di playtesting per leggere i log, catturare screenshot, usare input come tastiera e mouse per verificare design e gameplay, identificare bug e fornire feedback all’assistente per correggerli automaticamente. È un sistema che si auto-corregge e diventa più preciso nel tempo.

Il futuro: agenti multipli in parallelo

Roblox sta anche lavorando per far collaborare più agenti AI in parallelo, eseguire workflow complessi nel cloud e gestire compiti come coding, testing e creazione di personaggi più realistici. L’azienda vuole anche garantire l’integrazione con Claude, Cursor, Codex e altri strumenti di terze parti in Roblox Studio.

Per una piattaforma dove milioni di creatori, molti giovanissimi, costruiscono giochi, è una novità interessante. Se l’AI pianifica, costruisce e testa il risultato, la distanza tra l’idea e il gioco funzionante si accorcia drasticamente.