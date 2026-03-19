 Val Kilmer tornerà al cinema dopo la morte, ovviamente con l'AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Val Kilmer tornerà al cinema dopo la morte, ovviamente con l'AI

Come sta cambiando il mondo del cinema: Val Kilmer non c'è più, ma tornerà sul grande schermo, il volto e la voce saranno generati dall'AI.
Val Kilmer tornerà al cinema dopo la morte, ovviamente con l'AI
Business AI
Come sta cambiando il mondo del cinema: Val Kilmer non c'è più, ma tornerà sul grande schermo, il volto e la voce saranno generati dall'AI.
First Line Films

L’immagine che apre questo articolo è un fotogramma tratto dal film As Deep as the Grave in cui si riconosce il volto di Val Kilmer, già nei panni di Iceman in Top Gun e in quelli di Jim Morrison nel biopic sui Doors. È scomparso lo scorso anno a causa di una brutta malattia, ma sta per tornare al cinema. Il merito (o la responsabilità, ognuno tragga le sue conclusioni) è ovviamente dell’intelligenza artificiale.

L’AI riporterà al cinema Val Kilmer

Coerte Voorhees, regista e sceneggiatore della pellicola (inizialmente chiamata Canyon of the Dead), ha ingaggiato l’attore nel 2020, per interpretare il ruolo di Padre Fintan. Un personaggio cucito su misura per lui. Poi arrivarono il COVID a bloccare i lavori e, purtroppo, il rapido peggioramento delle condizioni di salute. A quanto pare, però, nulla è per sempre nell’era dell’AI generativa, nemmeno la morte.

Con l’autorizzazione dei figli e degli eredi di Kilmer, il suo volto e la sua voce faranno parte del film, pur non avendo mai girato nemmeno una scena. Prenderanno vita grazie a un algoritmo istruito sulla base di fotografie e registrazioni fornite dai parenti. Non è dato sapere quale sistema verrà impiegato.

Ricordiamo che, già nel 2022, lui stesso collaborò con la piattaforma Sonantic (poi acquisita da Spotify) per far parlare il suo Iceman in Top Gun: Maverick, essendo impossibilitato a farlo dopo aver subito una tracheotomia.

In passato fu Brandon Lee con Il Corvo

Non è certo la prima volta che un attore arriva sul grande schermo dopo la sua scomparsa. L’esempio più celebre della storia è forse quello de Il Corvo, uscito nell’ormai lontano 1994. Brandon Lee morì sul set per un colpo di pistola partito accidentalmente, a pochi giorni dal termine della produzione. Le scene rimaste incomplete furono girate da una controfigura e ritoccate in digitale. Allora non si chiamava AI, ma il risultato non cambia.

Fonte: Variety

Pubblicato il 19 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Perplexity Comet: arriva la versione iOS del browser AI

Perplexity Comet: arriva la versione iOS del browser AI
Le AI Overview di Google stanno devastando i piccoli editori online

Le AI Overview di Google stanno devastando i piccoli editori online
Stitch di Google per creare interfacce con la voce e le emozioni

Stitch di Google per creare interfacce con la voce e le emozioni
7 funzioni di ChatGPT che pochi conoscono, e tu?

7 funzioni di ChatGPT che pochi conoscono, e tu?
Perplexity Comet: arriva la versione iOS del browser AI

Perplexity Comet: arriva la versione iOS del browser AI
Le AI Overview di Google stanno devastando i piccoli editori online

Le AI Overview di Google stanno devastando i piccoli editori online
Stitch di Google per creare interfacce con la voce e le emozioni

Stitch di Google per creare interfacce con la voce e le emozioni
7 funzioni di ChatGPT che pochi conoscono, e tu?

7 funzioni di ChatGPT che pochi conoscono, e tu?
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
19 mar 2026
Link copiato negli appunti