Val Kilmer tornerà al cinema dopo la morte, ovviamente con l'AI

L’immagine che apre questo articolo è un fotogramma tratto dal film As Deep as the Grave in cui si riconosce il volto di Val Kilmer, già nei panni di Iceman in Top Gun e in quelli di Jim Morrison nel biopic sui Doors. È scomparso lo scorso anno a causa di una brutta malattia, ma sta per tornare al cinema. Il merito (o la responsabilità, ognuno tragga le sue conclusioni) è ovviamente dell’intelligenza artificiale.

L’AI riporterà al cinema Val Kilmer

Coerte Voorhees, regista e sceneggiatore della pellicola (inizialmente chiamata Canyon of the Dead), ha ingaggiato l’attore nel 2020, per interpretare il ruolo di Padre Fintan. Un personaggio cucito su misura per lui. Poi arrivarono il COVID a bloccare i lavori e, purtroppo, il rapido peggioramento delle condizioni di salute. A quanto pare, però, nulla è per sempre nell’era dell’AI generativa, nemmeno la morte.

Con l’autorizzazione dei figli e degli eredi di Kilmer, il suo volto e la sua voce faranno parte del film, pur non avendo mai girato nemmeno una scena. Prenderanno vita grazie a un algoritmo istruito sulla base di fotografie e registrazioni fornite dai parenti. Non è dato sapere quale sistema verrà impiegato.

Ricordiamo che, già nel 2022, lui stesso collaborò con la piattaforma Sonantic (poi acquisita da Spotify) per far parlare il suo Iceman in Top Gun: Maverick, essendo impossibilitato a farlo dopo aver subito una tracheotomia.

In passato fu Brandon Lee con Il Corvo

Non è certo la prima volta che un attore arriva sul grande schermo dopo la sua scomparsa. L’esempio più celebre della storia è forse quello de Il Corvo, uscito nell’ormai lontano 1994. Brandon Lee morì sul set per un colpo di pistola partito accidentalmente, a pochi giorni dal termine della produzione. Le scene rimaste incomplete furono girate da una controfigura e ritoccate in digitale. Allora non si chiamava AI, ma il risultato non cambia.