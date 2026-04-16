 Guarda subito The Testaments e Malcolm: Che Vita su Disney+
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Guarda subito The Testaments e Malcolm: Che Vita su Disney+

Sono arrivati su Disney+ gli episodi delle nuove serie The Testaments e Malcolm: Che Vita, inizia subito lo streaming sui tuoi dispositivi.
Guarda subito The Testaments e Malcolm: Che Vita su Disney+
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Sono arrivati su Disney+ gli episodi delle nuove serie The Testaments e Malcolm: Che Vita, inizia subito lo streaming sui tuoi dispositivi.

Tra le nuove uscite più interessanti su Disney+ ci sono le prime stagioni delle serie The Testaments e Malcolm: Che Vita. Sono perfette per trascorrere il fine settimana in totale relax, puoi vedere subito gli episodi in streaming, ti basta attivare l’abbonamento alla piattaforma scegliendo il piano che preferisci, quello più adatto a te o alla tua famiglia.

Inizia lo streaming su Disney+

Disney+: guarda in streaming tutte le nuove uscite

The Testaments è lo spin-off di The Handmaid’s Tale (Il Racconto dell’Ancella), ambientato 15 anni dopo gli eventi raccontati nel finale, sempre nello stato immaginario di Gilead. La narrazione si concentra su una nuova generazione di giovani donne che non hanno mai avuto modo di conoscere il mondo, destinate a trascorrere la loro vita al servizio dei mariti. Riusciranno a rompere questa prigionia e a guadagnare la libertà?

I piani di abbonamento a Disney+

Invece, Malcolm: Che Vita è di fatto una reunion della serie andata in onda nei primi anni 2000. Sono passati ormai vent’anni e il protagonista sta trascorrendo una vita serena con sua figlia Leah e la sua fidanzata Tristan, dopo essersi allontanato dalla famiglia di origine. Essendo però obbligato a partecipare a una festa, in occasione dell’anniversario di matrimonio dei genitori, ripiomba immediatamente nel caos.

Inizia lo streaming su Disney+

Puoi scegliere la formula di abbonamento che preferisci per Disney+, a partire da soli 6,99 euro al mese grazie al piano Standard con pubblicità con supporto alla risoluzione 1080p Full HD e alla visione simultanea su due dispositivi. In alternativa ci sono Standard che introduce i download ed elimina gli spot e Premium con altri extra come il formato 4K Ultra HD, la modalità HDR, la tecnologia Dolby Atmos e la riproduzione su quattri schermi. Queste ultime due propongono anche la sottoscrizione annuale che ti consente di risparmiare due mensilità.

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Pubblicato il 16 apr 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
16 apr 2026
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