Star Wars, Malcom e Chernobyl: novità bomba ad aprile su Disney+

Aprile si annuncia un mese esplosivo su Disney+ grazie alle novità bomba già disponibili e in arrivo in questi giorni. La piattaforma di streaming live e on demand ha deciso di deliziare i suoi abbonati con alcune bombe molto interessanti tra cui Star Wars: Maul – Shadow Lord, Malcom: Che Vita! e Chernobyl: Inside the meltdown. Se non sei ancora abbonato, cosa stai aspettando? Iscriviti a partire da soli 6,99 euro al mese! Ne vale la pena.

Le novità esclusive di aprile su Disney+

Vediamo quindi le novità esclusive di aprile su Disney+.

Morgane: Detective geniale

Morgane ha 38 anni, 3 figli, 2 ex, 5 prestiti, un QI di 160 e un’indole ribelle. La sua vita da addetta alle pulizie viene stravolta quando la polizia si accorge delle sue doti fuori dal comune e le offre un posto da consulente. Il problema? Morgane detesta gli sbirri.

I segreti delle api

L’esploratore di National Geographic Bertie Gregory ci guida alla scoperta della straordinaria vita delle api, tra gli animali più importanti del pianeta. Per tre anni, telecamere speciali hanno aperto una finestra su un singolo alveare, svelandone il mondo segreto. Con oltre 20.000 specie che impollinano un terzo del cibo mondiale, questa serie ne rivela l’incredibile architettura, l’intelligenza e i segreti più nascosti.

Dear killer nannies

Juampi è un bambino solo che vive nel lusso. Per lui, suo padre è il più umile benefattore di Medellín e la loro fortuna li obbliga a vivere con guardie del corpo, che per Juampi sono anche compagni di gioco. Tuttavia, questo mondo ideale crolla quando scopre che le sue amate “tate” sono sicari pronti a dare la vita per la sua famiglia, e che suo padre, Pablo Escobar, è il narcotrafficante più temuto e ricercato del pianeta. È la storia di un bambino che perde l’innocenza, ereditando una guerra che non gli appartiene e portando il peso di un cognome che trasformerà la sua vita in una corsa contro la morte. A raccontare in prima persona com’è stato crescere nel Cartello di Medellín, il più potente impero criminale dell’epoca, è lo stesso Juan Pablo Escobar.

Raising Chelsea

Una serie intima in tre episodi che segue gli ex protagonisti di “Made in Chelsea” Jamie Laing e Sophie Habboo mentre affrontano la caotica, spaventosa e divertente realtà del diventare genitori. La gravidanza viene accolta con grande gioia, ma il panico non tarda a insinuarsi, tra visite mediche, ristrutturazioni e opinioni degli altri membri della famiglia. Il simpatico, amorevole e lavoro-dipendente Jamie si racconta come l’eterno bambino che è, restio a vedersi nel ruolo di padre. Sophie, dal canto suo, si destreggia tra il successo nella carriera e la gioia di diventare madre, in preda agli ormoni e spaventata dal congedo di maternità e dall’impatto che potrebbe avere sul suo lavoro. Jamie e Sophie affrontano il travaglio per poi finalmente conoscere il loro bambino e, sempre affiancati da amici e familiari, attraversano la felicità e il caos tra lacrime e risate.

Pizza Movie

Un gruppo di studenti deve scendere nella hall del dormitorio per ritirare una pizza. Unico problema? Sono strafatti di una droga artigianale. La semplice discesa di due rampe di scale si trasforma in una missione psichedelica e sconvolgente.

Star Wars: Maul – Signore delle Ombre

Dopo gli eventi di “The Clone Wars”, Maul pianifica di ricostruire il suo sindacato criminale su un pianeta inviolato dall’Impero. Lì, Maul si imbatte in una giovane e disillusa Jedi Padawan, che potrebbe diventare l’apprendista che sta cercando e aiutarlo con la sua implacabile voglia di vendetta.

The Handmaid’s Tale

In risposta al calo di fertilità umana, un regime fondamentalista considera le donne una proprietà. In quanto fertile, Difred fa parte delle “Ancelle”, una casta di donne costrette alla schiavitù sessuale allo scopo di ripopolare il mondo.

Malcolm: Nulla è cambiato

La vita di Malcolm, un ragazzino di 9 anni che ama lo skateboard e uscire col suo miglior amico, Stevie, viene stravolta quando è costretto a entrare nella classe dei “geni”, e si trova circondato da un gruppo di emarginati di talento. Dato che il fratello più grande di Malcolm, il suo preferito, è stato mandato alla scuola militare, Malcolm deve gestire anche i fratelli Reese e Dewey. I genitori, Lois e Hal, lottano per farli restare uniti.

Chernobyl: Inside the meltdown

Il disastro di Chernobyl è il peggior incidente nucleare della storia, con un rilascio nell’atmosfera di radiazioni 400 volte superiore a quello della bomba di Hiroshima. In occasione del 40° anniversario di questo evento catastrofico, questa serie racconta la storia completa: dalla fusione del reattore all’insabbiamento da parte del KGB, fino alla guerra in Ucraina dei giorni nostri.