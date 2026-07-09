Wimbledon, Sinner contro Djokovic: ecco a che ora si gioca

Venerdì è in programma la semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. C’era grande attesa sull’orario di inizio del match, reso noto proprio in questi minuti: l’incontro si disputerà sul campo centrale non prima delle 16:10, al termine della prima semifinale tra Alexander Zverev e la sorpresa britannica Arthur Fery.

L’incontro tra il numero uno del mondo e la leggenda serba sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. A tal proposito, vi confermiamo che il pacchetto più conveniente per seguire tutti gli incontri dello Slam sull’erba e l’intera programmazione sportiva di Sky resta il pass Sport di NOW, ora in offerta a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro.

Il programma del 10 luglio

La prima semifinale di venerdì fra Zverev e Fery avrà inizio alle 14:30 sul campo centrale. Il favorito assoluto è il campione tedesco, di recente trionfatore del Roland Garros dopo la vittoria in finale contro l’azzurro Flavio Cobolli. E proprio il tennista italiano è l’ultima vittima della wild card inglese, che nel turno precedente aveva eliminato anche un talento indiscusso sull’erba come Grigor Dimitrov.

A seguire, comunque non prima delle 16:10, il campo centrale si accenderà con la seconda semifinale di giornata tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L’ultima volta che i due si sono affrontati è stata in occasione della semifinale dell’Australian Open di quest’anno, quando a spuntarla fu Nole al quinto set, dopo essere stato sotto per due set a uno. Sulla carta Jannik è il favorito per la vittoria, ma quando di fronte c’è un fuoriclasse assoluto come Novak ogni pronostico diventa terribilmente complicato. Molto dipenderà comunque anche dal recupero di Djokovic, che durante il match contro il canadese Felix Auger-Aliassime ha accusato diversi problemi fisici: riuscirà Nole a presentarsi al meglio delle sue possibilità?

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