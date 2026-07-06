Wimbledon, gli incontri di oggi 6 luglio: Cobolli e Paolini in campo nel primo pomeriggio

La seconda settimana di Wimbledon prenderà il via con gli ultimi incontri del quarto turno. Saranno due gli azzurri in campo: Flavio Cobolli, opposto all’australiano De Minaur, e Jasmine Paolini, che avrà l’onore di giocare sul campo centrale contro la ceca Alex Eala, capace di superare per due set a zero nel terzo turno nientemeno che Iga Swiatek.

Tutti gli incontri di giornata, così come gli altri match che rimangono da giocare da qui alla fine del torneo, saranno trasmessi in esclusiva in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Il pass più conveniente per seguire Wimbledon è proprio il pass Sport di NOW, ora disponibile a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro.

Il programma di lunedì 6 luglio

La programmazione del campo principale inizierà con la sfida tra Jasmine Paolini e Alex Eala, a partire dalle 14:30. Sulla carta è la nostra azzurra a partire favorita, ma dovrà essere brava a non sottovalutare la sua avversaria, che ha già dimostrato di essere capace di imprese impossibili.

A seguire, non prima delle 15:40, il bulgaro Grigor Dimitrov affronterà il britannico Arthur Fery, unico superstite tra gli atleti del Regno Unito dopo la prima settimana. Il terzo e ultimo match in calendario sul campo centrale è quello tra Lehecka e Zverev, che inizierà non prima delle 17:20.

Anche il programma del campo 1 verrà aperto da un nostro atleta: alle 14:00 si disputerà infatti l’ottavo di finale tra Alex de Minaur e Flavio Cobolli. Dopo la conclusione dell’incontro dell’azzurro, comunque non prima delle 15:40, la statunitense Keys giocherà contro la Noskova. In chiusura, non prima delle 16:50, Taylor Fritz proverà ad uscire indenne dalla sfida contro l’estroso Bublik, autore nell’ultimo incontro disputato contro Tiafoe del punto del torneo (un lob da dietro la schiena a segno).

https://youtu.be/WX4MEY0sIlc?si=iEKVCkvc9fhltLUo