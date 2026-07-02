Wimbledon, il programma di giovedì: 5 gli italiani in campo oggi

Giovedì a Londra sono in programma le restanti partite del secondo turno di Wimbledon. Nella giornata di oggi scendono in campo 5 italiani: per il singolare maschile Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, per il singolare femminile Tyra Grant e Jasmine Paolini.

Tutti gli incontri della giornata odierna, così come l’intera edizione 2026, saranno trasmessi in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Proprio quest’ultima piattaforma offre la soluzione più conveniente per seguire lo Slam sull’erba: il pass Sport a 19,99 euro al mese per dodici mesi, invece di 29,99 euro, per un risparmio di 120 euro in un anno.

Gli italiani in gara oggi 2 luglio a Wimbledon

I primi a giocare quest’oggi saranno Lorenzo Sonego, impegnato nel match del secondo turno contro il canadese Gabriel Diallo sul campo 14, e Tyra Grant, che sul campo 16 affronterà la più quotata Marie Bouzkova (l’atleta ceca è la numero 21 del tabellone). Entrambi gli incontri avranno inizio alle ore 12.

Il programma degli azzurri prosegue sul campo 3, quando non prima delle 15:30 Flavio Cobolli sarà protagonista del match contro l’australiano James Duckworth. Sulla carta il tennista romano non dovrebbe avere difficoltà nel qualificarsi al terzo turno, ma il tennis ci ha già abituati fin troppe volte a risultati sorprendenti.

E chi spera in un risultato favorevole, nonostante i pronostici e gli addetti ai lavori si dicano pessimisti nei suoi confronti, è Matteo Berrettini. L’ex numero uno del tennis italiano sarà di nuovo di scena sul campo centrale contro la nuova stella francese Arthur Fils. La partita tra i due inizierà non prima delle 15:40.

In chiusura, con serio rischio di andare per le lunghe e quindi di sospensione per oscurità, Jasmine Paolini sfiderà sul campo 2 l’avversaria svizzera Viktorija Golubic. La partita avrà inizio non prima delle ore 17:30.

https://youtu.be/kwEPvUbQZ6g?si=Gf1slXZDJzv4h0pL