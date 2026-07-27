Nike ha presentato le ciabatte smart: connesse, scaldano e vibrano

Si chiamano Nike Air Zoom Hyperslide e possono essere definite delle ciabatte smart, un’etichetta adatta se si considerano le caratteristiche in dotazione. Sono state progettate in collaborazione con Hyperice, all’occorrenza possono riscaldarsi e vibrare, favorendo il recupero dopo l’attività fisica. Saranno in vendita a partire dal 29 settembre, al prezzo di 249 dollari fissato per gli Stati Uniti (ma arriveranno anche da noi).

Le ciabatte smart Nike Air Zoom Hyperslide

A renderle speciali sono gli Hyperslide Pods, degli inserti magnetici che si agganciano alla parte superiore, responsabili proprio del calore generato e delle vibrazioni. Possono essere impostati su tre livelli di temperatura, da 43 °C a 48 °C circa. Per non farsi mancare proprio nulla c’è anche la connettività Bluetooth, così da poterne controllare il funzionamento attraverso un’applicazione su smartphone, in alternativa all’utilizzo del pulsante fisico integrato.

Non mancano poi indicatori LED che segnalano la modalità impostata e l’autonomia residua, la ricarica avviene tramite porta USB-C (proprio come prevede lo standard europeo) richiedendo circa un’ora di attesa. Ogni sessione di recupero dura mediamente una decina di minuti. Riportiamo di seguito le parole di Tobie Hatfield, Senior Director of Athlete Innovation di Nike.

Gli atleti danno il massimo in campo e l’approccio al recupero deve essere all’altezza. Con Nike Air Zoom Hyperslide, volevamo creare una soluzione che avviasse il recupero nel momento stesso in cui la si accende, aiutando gli atleti a sentirsi più rilassati, rigenerati e pronti a portare le proprie prestazioni al livello successivo.

Altre caratteristiche che vale la pena segnalare sono la suola Air Zoom, il plantare ammortizzato e il design in stile Hyperboot, anch’esse realizzate in partnership con Hyperice. La disponibilità è prevista in due colorazioni, nero e beige, con taglie dalla 36 alla 52,5. Saranno in vendita sugli store ufficiali di Nike e Hyperice, oltre che presso rivenditori selezionati, a livello globale.