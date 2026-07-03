Mondiali 2026, il programma di sedicesimi e ottavi e dove vedere i match in TV

La fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 è entrata nel vivo e ci sono tanti match da seguire nel corso dei prossimi giorni. Tutte le partite, ricordiamo, sono visibili su DAZN, con la possibilità di attivare il piano Full oppure il piano Family o ancora con il Pass Mondiali da 24,99 euro. In questo momento, inoltre, il piano Full è in sconto con un prezzo ridotto fino a 19,99 euro al mese. Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.
Le prossime partite dei Mondiali 2026
Nelle prossime ore è prevista la conclusione dei sedicesimi di finale con i seguenti match:
- Australia – Egitto in programma alle 21 di oggi 3 luglio
- Argentina – Capo Verde con calcio di inizio alla mezzanotte del 4 luglio
- Colombia – Ghana che si giocherà alle 3:30 del 4 luglio
Tutti gli orari indicati sono relativi alla visione del match dall’Italia.
Subito dopo la fine dei sedicesimi, inoltre, si passerà agli ottavi di finale. I match già definiti sono i seguenti:
- Canada – Marocco alle 19 del 4 luglio
- Paraguay – Francia alla mezzanotte del 5 luglio
- Brasile – Norvegia alle 23 del 5 luglio
- Messico – Inghilterra alle 3 del 6 luglio
- Portogallo – Spagna alle 22 del 6 luglio
- USA – Belgio alle 3 del 7 luglio
Tutte le partite citate saranno visibili su DAZN, con possibilità di sfruttare la promo in corso che consente di attivare il piano Full con un prezzo scontato a 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi (poi 36,99 euro al mese). Quest’offerta è particolarmente interessante in quanto garantisce uno sconto anche per l’inizio del campionato di Serie A. Per attivarla basta seguire il link qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di DAZN per completare una veloce procedura di attivazione online. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.