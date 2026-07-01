Wimbledon oggi 1° luglio: Sinner e Cobolli per l'Italia, Djokovic sfida Tsitsipas

Nuova giornata di gare a Londra, dove andranno in scena i primi incontri del secondo turno di Wimbledon. Mercoledì 1° luglio per l’Italia scenderanno in campo Jannik Sinner e Flavio Cobolli: il numero uno del mondo giocherà contro il portoghese Nuno Borges, mentre il tennista romano, finalista dell’ultima edizione del Roland Garros, terminerà il match iniziato ieri contro Mariano Navone, partita che lo vede in vantaggio per due set a uno contro l’avversario sudamericano.

Tornando sul campo centrale, al termine dell’incontro tra Sinner e Borges si affronteranno Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic: il greco vuole dimostrare di poter tornare competitivo dopo un lungo periodo di appannamento, volendo usare un eufemismo, mentre Nole è determinato a conquistare il suo 25° slam di una carriera irripetibile (Alcaraz e Sinner permettendo).

Un altro match interessante è quello in programma non prima delle 17:30 sul campo 2 tra Rafael Jodar e il connazionale Pablo Carreno Busta, con l’astro nascente del tennis spagnolo che ha l’ambizione di bruciare le tappe anche sui prati dell’All England Club.

Tutte le partite di oggi, così come quelle rimanenti dello slam sull’erba, saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming NOW. Il pacchetto più conveniente rimane il pass Sport di NOW, in offerta a 19,99 euro al mese per dodici mesi invece di 29,99 euro, con accesso completo all’intera programmazione sportiva di Sky.

Le partite più interessanti in programma oggi 1° luglio

Di seguito il riepilogo degli incontri più interessanti di oggi, mercoledì 1° luglio, per il torneo di Wimbledon.

Campo centrale

14:30 Jannik Sinner-Nuno Borges

non prima delle 17:20 Stefanos Tsitsipas-Novak Djokovic

Campo 1

14:00 Aryna Sabalenka-McCartney Kessler

non prima delle 15:10 Solana Sierra-Coco Gauff

Campo 2

non prima delle 12:30 Mariano Navone-Flavio Cobolli

non prima delle 13:50 Daniel Merida-Daniil Medvedev

non prima delle 15:30 Jessica Pegula-Sara Sorribes Tormo

non prima delle 17:30 Rafael Jodar-Pablo Carreno Busta

Crediti immagine di copertina: @DjokerNole (profilo X ufficiale)

https://youtu.be/Pfe9Y5PB5MA?si=6cX-0HU24dkKcpL3