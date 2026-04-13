Apple TV+ in offerta a 6,99€ al mese per 6 mesi di contenuti top

Apple TV+ è in offerta speciale fino al 20 aprile 2026. Approfitta subito dell’ottima promozione per abbonarti a soli 6,99 euro al mese per 6 mesi! Si tratta di un’ottima opportunità per accedere a tutto il catalogo di film e serie tv esclusivi, tutti gli Apple Original in streaming ed eventi live incredibili.

Il ricco catalogo include centinaia di programmi e film esclusivi, avvincenti film drammatici, fantascienza e commedie leggere. Tutto con zero pubblicità per sempre. Abbonandoti adesso risparmierà ben 3 euro con l’offerta a tempo disponibile proprio in questo momento.

Cosa guardare su Apple TV+ ad aprile

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Your Friends and Neighbors | disponibile

Dopo essere stato licenziato in tronco, un gestore di fondi speculativi ancora alle prese con il suo recente divorzio inizia a rubare nelle case dei vicini nel ricchissimo Westmont Village, solo per scoprire che i segreti e gli affari nascosti dietro quelle facciate sfarzose potrebbero essere più pericolosi di quanto abbia mai immaginato.

Outcome – Hollywood non dimentica | disponibile

“Outcome – Hollywood non dimentica” è una commedia dark incentrata su Reef Hawk (Keanu Reeves), un amato attore hollywoodiano che deve affrontare i propri demoni interiori dopo essere stato ricattato con un misterioso video che rischia di distruggere la sua immagine e porre fine alla sua carriera. Con il sostegno dei suoi migliori amici di sempre Kyle (Cameron Diaz) e Xander (Matt Bomer), insieme al suo avvocato Ira (Jonah Hill), Reef intraprende un viaggio alla ricerca di sé stesso per fare ammenda con chiunque possa aver offeso, nella speranza di scoprire chi lo sta ricattando. Il co-sceneggiatore e regista Hill offre una visione unica del viaggio tumultuoso ma spiritualmente purificante, nostalgico e illuminante di Reef lungo i sentieri della memoria, dove confrontarsi con il passato potrebbe essere l’unico modo per salvare il suo futuro.

Margo ha problemi di soldi | disponibile dal 15 aprile

“Margo ha problemi di soldi” è un family drama originale, commovente e divertente che segue le vicende di Margo (Elle Fanning), una ragazza che ha recentemente abbandonato il college e aspira a diventare scrittrice. Figlia di un’ex cameriera di Hooter’s (Michelle Pfeiffer) e di un ex wrestler professionista (Nick Offerman), è costretta a cavarsela con un neonato, una montagna di bollette da pagare e sempre meno possibilità di farlo. Nel cast della serie anche la premio Oscar Marcia Gay Harden, il candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Award Greg Kinnear, e Michael Angarano, Rico Nasty e Lindsey Normington.

Criminal Record | stagione 2 disponibile dal 22 aprile

“Criminal Record” è una potente serie drama incentrata sui personaggi e ambientata nel cuore della Londra contemporanea, che esplora l’impossibilità di svolgere indagini quando la verità è alla portata di tutti.

My Brother the Minotaur | disponibile dal 24 aprile

Quando un minotauro cresciuto dagli umani inizia a sognare il suo passato mitico, parte per un’avventura mozzafiato, con l’aiuto di suo fratello e dei suoi amici, alla ricerca della propria identità.

Widow’s Bay | disponibile dal 29 aprile

“Widow’s Bay” è una pittoresca cittadina su un’isola a 40 miglia dalla costa del New England. Ma qualcosa si nasconde sotto la superficie. Il sindaco Tom Loftis (Matthew Rhys) è alla disperata ricerca di un modo per risollevare le sorti di una comunità in difficoltà. Non c’è Wi-Fi, la ricezione cellulare è instabile, e deve fare i conti con abitanti superstiziosi che credono che la loro isola sia maledetta. Vuole che queste persone lo rispettino, ma loro non lo fanno: pensano che sia debole e codardo. E in effetti è così. Ma Loftis è determinato a costruire un futuro migliore per il figlio adolescente e a trasformare l’isola in una meta turistica. Miracolosamente, ci riesce: i turisti finalmente arrivano. Purtroppo la gente del posto aveva ragione. Dopo decenni di calma, quelle vecchie storie che sembravano troppo assurde per essere vere tornano a ripetersi. “Widow’s Bay” è un mix fra un autentico horror e una commedia incentrata sui personaggi.