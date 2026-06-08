Crazy Taxi tornerà nel 2027: ecco il primo trailer ufficiale

SEGA sta per riportare in vita uno dei suoi brand storici, con l’arrivo di Craxy Taxi: World Tour. Lo sviluppo del titolo è stato confermato nel 2023, ma da allora se ne erano un po’ perse le tracce. Il progetto non è stato cancellato (a differenza del Super Game) e ora sappiamo che arriverà nel 2027 su PC, PS5, Xbox Serie X/S e Switch 2.

Ecco in azione il nuovo Craxy Taxi: World Tour

Qui sotto il trailer di annuncio, accompagnato dalla musica degli Offspring che fa molto anni ’90. Come si legge nel messaggio iniziale, è composto da sequenze di gameplay e da altre filmate. Alla guida c’è di nuovo Kenji Kanno, già direttore dei lavori all’epoca dell’originale, dunque il feeling dovrebbe essere piuttosto fedele a quello di un tempo.

Craxy Taxi: World Tour includerà cinque città nelle quali seminare il panico provando a portare i passeggeri a destinazioni in tempo, modalità da affrontare in singolo e in multiplayer, senza dimenticare il protagonista Axel che a prima vista sembra non invecchiare mai. Ci sarà una missione inedita da affrontare.

In questa nuova avventura adrenalinica, accompagna Axel nella caccia ai misteriosi criminali mascherati che hanno rubato il suo amato taxi. Affronta missioni estreme in ogni angolo del mondo, guadagnando una quantità FOLLE di denaro!

Per chi non conosce il brand, non c’è da aspettarsi una simulazione. Anzi, è stato uno dei titoli di guida arcade più celebri di sempre, puntando tutto sull’immediatezza e sul divertimento. Lo stile grafico sarà colorato e vivace, non avrebbe potuto essere altrimenti.

Tra le altre iniziative recenti messe in campo da SEGA è da segnalare la collaborazione con LEGO per l’edizione a mattoncini del Mega Drive (o Genesis com’era nota la console negli Stati Uniti). Ha fatto il suo debutto ufficiale proprio nei giorni scorsi, composto da 479 pezzi.