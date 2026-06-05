 Finalmente conosciamo l'uscita di Steam Machine e Steam Frame
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Finalmente conosciamo l'uscita di Steam Machine e Steam Frame

Valve ha confermato in via ufficiale la finestra di uscita prevista per la Steam Machine e il visore Steam Frame, non manca poi molto.
Finalmente conosciamo l'uscita di Steam Machine e Steam Frame
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Valve ha confermato in via ufficiale la finestra di uscita prevista per la Steam Machine e il visore Steam Frame, non manca poi molto.
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L’attesa non sarà poi così lunga prima di poter allungare le mani sulla Steam Machine e sul visore Steam Frame: Valve ha appena confermato che entrambi i dispositivi arriveranno sul mercato entro l’estate. Possiamo dunque aspettarci il lancio tra la fine di giugno (poco probabile) e i prossimi mesi (più plausibile).

Steam Machine e Steam Frame arriveranno in estate

L’annuncio è giunto con un post dedicato al programma Verified e indirizzato in particolare agli sviluppatori che hanno intenzione di ottimizzare i loro titoli per garantirne la piena compatibilità e un’esperienza di gioco senza sbavature fin dal primo momento. È l’iniziativa lanciata con Steam Deck, utile per capire come si comporta un titolo specifico con l’hardware in questione. Ecco quanto si legge.

Oggi stiamo ampliando il programma Verified per includere Steam Machine e Steam Frame, in quanto lanceremo entrambi i dispositivi quest’estate.

Il design della Steam Machine

Oltre a quello relativo alla data esatta della commercializzazione, rimangono due nodi da sciogliere a proposito dei dispositivi. Il primo riguarda il prezzo di vendita, con la crisi della RAM che potrebbe aver spinto Valve a ritoccarlo verso l’alto rispetto a quanto previsto inizialmente pur di non compromettere la qualità del comparto hardware. Il secondo, invece, la modalità di acquisto. Sappiamo quanto è avvenuto a inizio maggio al debutto di Steam Controller con l’assalto dei bagarini, probabilmente ci sarà una lista d’attesa con regole ben precise da rispettare.

Concentrando l’attenzione su Steam Machine, è descritta come un PC con SteamOS, progettato (tra le altre cose) per rendere facile giocare ai tuoi giochi per PC in salotto. Le sue specifiche tecniche la rendono circa sei volte più potente di uno Steam Deck, ma il software è lo stesso. Identica piattaforma per Steam Frame, che può funzionare sia collegato a un PC sia come visore stand-alone eseguendo direttamente i titoli.

Fonte: Steam

Pubblicato il 5 giu 2026

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Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
5 giu 2026
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