Abbonarsi ad Apple TV costa il 30% in meno per 6 mesi fino al 20 aprile

L’abbonamento al servizio di streaming video Apple TV è in sconto del 30% per i primi 6 mesi fino alle ore 23:59 di lunedì 20 aprile. Grazie alla nuova promozione, quindi, è possibile sottoscrivere il piano di abbonamento a 6,99 euro al mese invece di 9,99 euro, per un risparmio complessivo di 18 euro (l’equivalente di quasi due mesi).

Possono aderire alla promo sia i nuovi abbonati sia quanti scelgono di riattivare un vecchio abbonamento; al termine del periodo promozionale il prezzo tornerà a essere quello di listino, oggi pari a 9,99 euro al mese. Ricordiamo inoltre che Apple TV è disponibile sia sui dispositivi della casa di Cupertino come Apple TV, Mac, iPhone e iPad, ma anche su Smart TV, lettori di streaming, console di videogiochi, PC Windows e device Android.

I titoli più iconici

Nell’immagine di copertina è raffigurata The Morning Show, una delle prime serie di grande successo della piattaforma di streaming video statunitense. Con protagonista Jennifer Aniston, tra gli altri, la serie racconta la storia di Alex Levy, conduttrice del popolare notiziario The Morning Show, che ben presto si ritroverà in competizione con la nuova co-conduttrice Bradley Jackson (Reese Whiterspoon).

La prima stagione di The Morning Show ha debuttato nel novembre 2019, quindi pochi mesi prima della pandemia. Di lì a poco, nell’estate 2020, il pubblico avrebbe salutato l’arrivo di Ted Lasso, con ogni probabilità la prima serie televisiva mainstream disponibile in esclusiva su Apple TV. Ted Lasso è un coach di football americano ingaggiato tra lo stupore generale di tutti da una squadra di Premier League, il campionato di calcio più importante in Europa. Dietro all’inaspettata decisione di Rebecca Welton, neo presidente dell’AFC Richmond, c’è la volontà di far retrocedere il club per screditare l’ex marito nonché ex proprietario della società.

Altri titoli di grande successo sono Scissione, Slow Horses, Shrinking, The Studio e Your Friends Neighbors.

https://youtu.be/ta3-cJAO6G8?si=oo9SvfueEz8J6niE