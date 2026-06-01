Arriva un nuovo canale dedicato alla musica sul digitale terrestre

In queste ore è arrivato un nuovo canale completamente dedicato alla musica sul digitale terrestre. Disponibile su tutto il territorio nazionale, è accessibile solo a chi ha un televisore o un decoder connesso a internet e compatibile con la nuova tecnologia ibrida HbbTV. Se hai questi due requisiti avvia una ricerca automatica dei canali per ottenere questa novità nel tuo apparecchio.
Stiamo parlando di MATCH MUSIC, disponibile alla LCN 235 identificata come CANALE 235 che raccoglie all’interno del suo menù altre 20 radio tematiche del gruppo MC2 e RADIO SANREMO, RADIO VENEZIA e RADIO MILANO LOMBARDIA. Questo nuovo canale fa parte del pacchetto di canali sintonizzabili direttamente dal PERSIDERA MUX 3.
Il PERSIDERA MUX 3 ha un nuovo canale sul digitale terrestre
All’interno della piattaforma digitale terrestre il PERSIDERA MUX 3 ora dispone di un nuovo canale HbbTV alla LCN 235 chiamato MATCH MUSIC. Ecco come si presenta il multiplex aggiornato.
- MUX PERSIDERA3 Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- Real Time (LCN 31)
- Food Network (LCN 33)
- RTL 102.5 (LCN 36)
- Discovery (LCN 37,537)
- GIALLO (LCN 38)
- DMAX (LCN 52)
- DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
- CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)
- TELECAMPIONE (LCN 138)
- CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
- WELCOME IN (LCN 226)
- CANALE 227 (LCN 227)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
- CANALE 235 (LCN 235)
- Man-ga (LCN 236)
- GAMBERO ROSSO (LCN 257)
- RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
- BIKE (LCN 259)
- URANIA (LCN 260)
- DR PALMAS TV (LCN 261)
- RADIO ZETA (LCN 266,531)
- CANALE 268 (LCN 268)
- MALPENSA 24 HD (LCN 410)
- IMPRESE (LCN 412)
- ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
- ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER HD) (LCN 455)
- AutoMoto (LCN 510)
- RTL 102.5 (LCN 736)
- RADIO ZETA (LCN 737)
- RADIOFRECCIA (LCN 738)
- RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
- RTL 102.5 BEST (LCN 740)
- RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
- RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
- RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
- RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
- CLASS CNBC (LCN 828)
- CLASS TV MODA (LCN 883)