Come vedere Mare Fuori dall'estero (in italiano)

La visione di Mare Fuori in streaming ha rappresentato uno dei maggiori fenomeni delle ultime stagioni televisive. La serie italiana narra in modo intenso storie che si intrecciano tra le mura di un carcere minorile.

Mare Fuori è disponibile in streaming gratis su varie piattaforme in Italia. Tuttavia, all’estero risulta impossibile vedere lo show a causa dei blocchi geografici imposti dalla RAI, che detiene i diritti di trasmissione della serie.

In questa guida illustreremo come vedere Mare Fuori in streaming dall’estero, aggirando in modo legale i blocchi geografici imposti dalla RAI.

Mare Fuori in streaming: dove vedere tutte le stagioni

Per vedere Mare Fuori esistono diverse soluzioni. In primo luogo, la serie è disponibile su Rai 2. Al momento, la trasmissione su questo canale è giunta alla stagione 4.

In alternativa, è sempre possibile godersi Mare Fuori in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma on-demand della RAI. Il servizio è gratuito e richiede solo la creazione di un account per poter accedere a tutti gli episodi.

Un altro modo per vedere in streaming Mare Fuori è Netflix. La popolarissima piattaforma di contenuti on-demand consente di guardare la serie fino all’ultima stagione trasmessa, ossia la quarta. Tuttavia, in questo caso, occorrerà sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Come vedere Mare Fuori in streaming dall’estero

Se si desidera guardare Mare Fuori dall’estero utilizzando piattaforme come Netflix o RaiPlay si potrebbero incontrare delle restrizioni geografiche che impediscono l’accesso al contenuto dall’esterno del paese di origine. Questo è dovuto al blocco geografico, una misura adottata dalle piattaforme di streaming per rispettare le licenze dei contenuti e proteggere i diritti di trasmissione.

Per blocco geografico si intendono una serie di restrizioni online basate sulla posizione geografica dell’utente, determinata dal suo indirizzo IP.

L’indirizzo IP è un codice numerico assegnato a ogni dispositivo connesso a Internet che consente di identificarne la posizione. Quindi, provando ad accedere a contenuti limitati geograficamente, come quelli di RaiPlay o Netflix fuori dall’Italia, la piattaforma controllerà l’indirizzo IP dell’utente e negherà l’accesso se l’utente si trova all’estero.

Per fortuna, per tutti gli amanti della serie Mare Fuori residenti all’estero esiste una soluzione. Stiamo parlando delle VPN, Virtual Private Network, che riescono a mascherare la provenienza geografica degli utenti, consentendo loro di accedere a Internet come se si stessero connettendo da un’altra nazione.

Le VPN garantiscono questo risultato grazie alla creazione di una connessione sicura tra il dispositivo dell’utente e un server situato, in questo caso, in Italia. Il traffico Internet viene reindirizzato attraverso il server in questione, in modo che l’indirizzo IP visualizzato dai servizi online sia quello del server VPN scelto.

Grazie alle VPN, dunque, è possibile vedere Mare Fuori aggirando i blocchi geografici imposti da Netflix o RaiPlay.

Perché RaiPlay non funziona all’estero?

Come già visto, la RAI impone blocchi geografici sui suoi contenuti: ecco perché non è possibile guardare Mare Fuori 3 o qualsiasi altra stagione della serie all’estero.

Per aggirare questo blocco, dunque, è necessario utilizzare una VPN , che maschera l’indirizzo IP, visto che le piattaforme di streaming utilizzano l’IP per determinare la posizione geografica dei propri utenti. Usando una VPN si può far sembrare che si stia accedendo da un’altra località, come ad esempio il Paese in cui il contenuto è disponibile.

Quale VPN usare per vedere Mare Fuori all’estero?

Oggi sono moltissime le VPN disponibili sul mercato, quindi non è semplice trovare la soluzione più adatta per vedere Mare Fuori dall’estero.

I criteri fondamentali nella scelta della giusta VPN sono due. Il primo riguarda velocità e stabilità di connessione. La velocità è fondamentale per una qualità ottimale dello streaming, riducendo il rischio di buffering. La stabilità della connessione, invece, garantisce una visione degli episodi senza interruzioni o disconnessioni improvvise.

Un altro fattore cruciale nella scelta della VPN è la presenza di server in Italia, che ci consentirà di accedere a Internet come se fossimo nel Belpaese, aggirando così i blocchi geografici imposti da RaiPlay e Netflix. Un elemento da considerare in questo ambito è il numero di server in Italia: maggiore sarà il numero di server disponibili nel Paese, più facile sarà poter usufruire di una connessione veloce e stabile.

Una volta chiariti i fattori da valutare nella scelta di una VPN, passiamo in rapida rassegna alcuni dei servizi che ci sentiamo di consigliare.

NordVPN

NordVPN 4.7 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 60+ server a Roma e Milano 🌍 Server: 6200+ server in 104 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

Partiamo da NordVPN, uno dei servizi VPN più diffusi e apprezzati sul mercato, compatibile sia con RaiPlay sia con Netflix. Questa soluzione si rivela la più veloce del mercato, arrivando anche a velocità di 96,92 Mbps su una connessione a 100 Mbps.

NordVPN offre inoltre server P2P ottimizzati per un’esperienza di streaming più fluida. Va sottolineato come NordVPN possa vantare la presenza di oltre 111 server sicuri in Italia. Il servizio è compatibile con un numero massimo di 10 dispositivi, tra cui device Windows, macOS, Android, iOS, Linux, PlayStation, Xbox e addirittura router.

Il costo del servizio varia in base al piano scelto. Per un maggiore risparmio, consigliamo di optare per il piano di 2 anni, livello Plus, del costo di soli 4,69 € al mese.

Pro Velocità top

74 server in Italia

Compatibilità con moltissimi dispositivi Contro Prezzo più alto della concorrenza

Solo 6 dispositivi ad abbonamento

Chat di assistenza in tempo reale non in italiano

Surfshark

Surfshark VPN 4.5 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Roma e Milano 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 4 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Surfshark garantisce una velocità di download media di 58,46 Mbps su una connessione a 100 Mbps, nonché la piena compatibilità con RaiPlay e Netflix.

Anche questo servizio offre server ottimizzati per lo streaming, per le massime prestazioni durante la fruizione di contenuti on-demand. Surfshark vanta oltre 3200 server in più di 100 Paesi. I server selezionabili in Italia sono 2.

Questo servizio non prevede alcun limite al numero di device utilizzabili allo stesso momento e garantisce la compatibilità con vari dispositivi, tra cui quelli basati su macOS, Windows, Linux, iOS, Android e FireTV.

Surfshark offre diversi piani di abbonamento, tra cui il più popolare, ossia Surfshark One da 3,99 € al mese.

Pro Buona velocità

Nessun limite al numero di device utilizzabili simultaneamente

Prezzi competitivi Contro Elevata latenza su certi server

Prestazioni instabili

Solo 2 server in Italia

CyberGhost

CyberGhost 4.4 Recensione 🇮🇹 Server in Italia: 333 server a Roma e Milano 🌍 Server: 10.000+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 7 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 45 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, WireGuard® 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Romania 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’82% + 2 mesi gratis PROVALA SUBITO

CyberGhost vanta una rete server enorme e la presenza di ben 333 server nel nostro Paese. Il servizio garantisce una velocità di 71 Mbps su una connessione da 100 Mbps.

Oltre alla piena compatibilità con RaiPlay e Netflix, CyberGhost offre server ottimizzati per i servizi di streaming, per la massima velocità durante la fruizione dei contenuti. Questo servizio consente di collegare fino a 7 dispositivi contemporaneamente e supporta device Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, Amazon Fire TV.

Al momento il servizio è in super sconto, con il piano di due anni disponibile a 2,19 € al mese.

Pro Ottima velocità

Vasta rete di server in Italia

Compatibilità con 7 dispositivi contemporaneamente Contro Connessione instabile

Alcuni bug non ancora risolti nell'app

Nessun supporto ai router

PrivateVPN

PrivateVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Milano 🌍 Server: 200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux, Kodi, Router 🔐 Sicurezza: AES a 256 bit chiave DH a 2048 bit 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Svezia 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’85% PROVALA SUBITO

PrivateVPN è un servizio compatibile con RaiPlay e Netflix, e garantisce una velocità di 93,25 Mbps su una connessione a 100 Mbps sul solo server presente in Italia.

Anche questo provider offre server dedicati al P2P, per la massima velocità nello streaming. PrivateVPN consente la connessione simultanea di un massimo di 10 dispositivi ed è utilizzabile con device Windows, macOS, iOS, Android e Amazon Fire TV.

Il servizio offre tre piani di abbonamento, e in questo momento quello da 36 mesi è scontato dell’85%, per un costo di soli 2,08 € al mese.

Pro Ottima velocità

Consente l'uso di 10 dispositivi simultaneamente

Prezzi competitivi Contro Velocità della connessione instabile

Rete server relativamente piccola

Solo 1 server in Italia

ExpressVPN

ExpressVPN 4.4 Recensione 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Napoli, Cosenza e Milano 🌍 Server: 5900 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

Passiamo ora all’ultima proposta, ExpressVPN. Questo servizio, compatibile con RaiPlay e Netflix, raggiunge una velocità di 84,17 Mbps su una connessione a 100 Mbps. ExpressVPN offre 160 server in tutto il mondo, di cui solo 3 in Italia.

Il servizio consente di connettere 8 dispositivi allo stesso tempo ed è compatibile con dispositivi Windows, MacOS, iOS, Android, Android TV e Nvidia Shield, Linux, Amazon Fire TV, Smart TV, Apple TV, console di gioco e alcuni router.

ExpressVPN offre 3 piani di abbonamento, con quello da 6 mesi che si rivela particolarmente conveniente, al costo di 9,40 € al mese.

Pro Buona velocità

Compatibilità con moltissimi dispositivi

7 dispositivi in contemporanea per abbonamento Contro Costo più elevato rispetto alla concorrenza

Solo 2 server in Italia

Interfaccia utente in inglese

Istruzioni per usare una VPN per lo streaming di Mare Fuori

Vediamo adesso come installare e utilizzare un servizio VPN per lo streaming di Mare Fuori. La procedura è molto simile per quanto riguarda i sistemi Windows e Mac. Una volta che ci si è abbonati al provider scelto e scaricata l’app, si deve:

avviare il file EXE o di installazione su Windows e il file PKG su Mac;

seguire le istruzioni a schermo per installare il servizio;

accedere con le proprie credenziali;

scegliere un server situato in Italia, non importa dov’è ubicato;

con l’app VPN aperta, aprire RaiPlay o Netflix.

A questo punto si può avviare lo streaming di Mare Fuori, e per RaiPlay o Netflix sarà come se l’utente si stesse collegando dall’Italia.

Per i sistemi Android e iOS la procedura è la stessa: bisogna solo scaricare l’app da Google Play Store o dall’App Store.

Mare Fuori in streaming gratis (estero)

Molti utenti residenti all’estero potrebbero essere tentati dalle VPN gratuite per guardare Mare Fuori. Tuttavia, queste soluzioni presentano diversi pro e contro da tenere in considerazione.

Tra i vantaggi c’è ovviamente la natura gratuita di questi servizi. Inoltre, alcune VPN gratuite come ProtonVPN e Tunnelbear, offrono server in Italia, così da accedere a contenuti con limitazioni geografiche, come appunto Mare Fuori.

Come contro, non possiamo aspettarci velocità e stabilità di un servizio VPN a pagamento, con conseguente buffering ed esperienza di visione poco piacevole. Inoltre, le VPN gratuite potrebbero non offrire gli stessi livelli di privacy delle controparti a pagamento, mettendo a rischio i dati degli utenti.

Conclusioni

La visione di Mare Fuori in streaming è stato uno dei più grandi successi degli ultimi anni delle piattaforme RaiPlay e Netflix. La RAI impone rigidi blocchi geografici che bloccano la visione della serie fuori dall’Italia. Tuttavia, è possibile guardare Mare Fuori 4 (così come le altre stagioni) dall’estero in italiano usando una VPN, che consente di aggirare tali limiti di geografici.

Considerati i contro dei servizi VPN gratuiti, raccomandiamo agli utenti di affidarsi a una tra le VPN elencate in questo articolo, per potersi godere Mare Fuori in streaming in tutta sicurezza, grazie a un servizio veloce, affidabile e che tutela la privacy dei propri dati.

Domande frequenti su come vedere Mare Fuori all'estero (in italiano) Come vedere Mare fuori in Svizzera? Per vedere Mare fuori in streaming in Svizzera è necessario ricorrere a una VPN con server in Italia. Dove guardare Mare Fuori UK? È possibile guardare in streaming Mare fuori su Netflix UK, cercando The Sea Beyond sulla piattaforma. Come cambiare Paese su RaiPlay? Non è possibile cambiare Paese da RaiPlay. Per farlo, serve una VPN con server in Italia. Perché RaiPlay dice che non sono in Italia? RaiPlay dispone di meccanismi per rilevare e bloccare gli indirizzi IP non associati all’Italia. Per accedere ai servizi di RaiPlay dall’estero, occorre una VPN con server in Italia.