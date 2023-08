Come vedere la Serie A 2023/24 in diretta tv e in streaming

Torna la Serie A, dopo poco più di due mesi dal trionfo del Napoli. Il campionato italiano di calcio è ripartito, giunto alla 122esima edizione della sua storia, la 92esima a girone unico. Comincia così la stagione 2023/24 della massima divisione, la più vista dagli italiani e l’unica in grado di indirizzare l’umore della maggior parte degli appassionati di calcio del nostro Paese.

Quella per lo Scudetto, però, è solo una delle lotte che si consumeranno nella prossima annata, con le venti squadre di Serie A che saranno impegnate per 38 giornate e nove mesi anche in battaglie per la qualificazione alle coppe e la salvezza. Tutto questo sarà visibile per gli appassionati di calcio italiani, che avranno la possibilità di seguire la Serie A attraverso diversi mezzi, dallo streaming alla tv.

Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan e Roma. Tutte a caccia del Napoli, campione d’Italia in carica dopo lo Scudetto conquistato sotto la guida di Luciano Spalletti, il terzo della storia dei partenopei. Il club di Aurelio De Laurentiis proverà a ripetersi, nonostante gli addii del tecnico di Certaldo e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, rimpiazzati rispettivamente da Rudi Garcia e Mauro Meluso. Motivazioni importanti per puntare alla vittoria ne hanno anche le due milanesi, entrambe alla ricerca del ventesimo titolo che significherebbe seconda stella, e la Juventus, a secco da tre stagioni dopo quasi un decennio di dominio.

Serie A: le previsioni per la stagione 2023/2024

Il club favorito per la vittoria della Serie A nella stagione 2023/2024 non può che essere il Napoli, detentore del torneo. Il Napoli ha conquistato lo Scudetto al termine di una stagione conclusa con 90 punti in classifica, sedici in più rispetto alla Lazio, che ha chiuso al secondo posto. Grandi protagonisti del trionfo partenopeo sono stati il capocannoniere dell’ultima Serie A, Victor Osimhen, e Kvicha Kvaratskhelia. Entrambi sono rimasti in Campania; a differenza di Kim Minjae, decisivo anche lui per la vittoria finale e partito in direzione Bayern Monaco. Oltre alla perdita del sudcoreano, la criticità maggiore in casa Napoli è legata al cambio in panchina, con Rudi Garcia chiamato a non far rimpiangere Luciano Spalletti.

Gli avversari principali del Napoli dovrebbero essere Inter, Milan e Juventus. I nerazzurri hanno perso pezzi importanti come Edin Dzeko e Romelu Lukaku, oltre a Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, rimpiazzati solo in parte da Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Davide Frattesi. La squadra di Stefano Pioli, invece, ha dovuto fronteggiare soltanto l’uscita di Sandro Tonali, rispondendo con una campagna acquisti mirata e incentrata sulla ricerca di giocatori utili per il presente e soprattutto per il futuro. Attenzione massima, infine, ai bianconeri, che potranno sfruttare l’esclusione dalle coppe europee per puntare completamente sul campionato, potendo contare anche sui recuperi di Paul Pogba e Federico Chiesa.

Partono leggermente dietro alle quattro squadre sopracitate, infine, Lazio, Atalanta e Roma. I biancocelesti sono reduci dal secondo posto della scorsa stagione e hanno portato avanti un mercato molto oculato, nonostante la cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Grande curiosità, poi, per la Dea, che ha sì perso Rasmus Hojlund, ma ha anche riportato in Italia il talento di Gianluca Scamacca, abbinato a quello di El Bilal Touré e Charles De Ketelaere. Chiudiamo con la Roma, che proverà a compattarsi attorno a José Mourinho e Paulo Dybala per andare oltre i propri limiti.

Dove vedere la Serie A 2023/2024

I tifosi di calcio italiani e gli appassionati della Serie A possono contare su tre soluzioni diverse per seguire il campionato, sia in streaming che in tv. Solo una di queste, però, presuppone la visione di tutte le dieci partite che compongono ciascun turno. Non c’è, invece, alcuna opzione per vedere i match della massima divisione italiana in modalità free streaming, cioè gratis. Questo perché tutti i broadcaster che ne detengono i diritti richiedono un abbonamento per fruire dei propri contenuti.

Vediamo nel dettaglio, dunque, quali sono i servizi che permettono di vedere la Serie A, a partire dalle piattaforme streaming.

La Serie A in streaming

Il servizio di streaming a cui bisogna abbonarsi per poter vedere tutte le partite della Serie A 2023/24 è DAZN, poiché l’azienda inglese è l’unica a detenere i diritti per la trasmissione integrale del campionato italiano di calcio.

L’abbonamento alla piattaforma può essere acquistato sia singolarmente (aspetto che approfondiremo in seguito) che all’interno di un’offerta più strutturata come quella di TIMVISION. Scegliendolo, dunque, ci si abbona in automatico a DAZN e si ha la possibilità di vedere la Serie A in streaming.

L’ultima possibilità per quanto riguarda i servizi online è rappresentata da NOW TV, la piattaforma di Sky, che offre l’accesso ai contenuti della pay tv, sia in diretta che on demand. Questa, però, a differenza di DAZN, non offre la visione integrale del campionato, in quanto Sky detiene i diritti in co-esclusiva soltanto di tre match per ogni giornata di Serie A.

DAZN

Come già spiegato precedentemente, DAZN è l’unica piattaforma a consentire la visione di tutta la stagione 2023/24 della Serie A in streaming. Il servizio inglese è disponibile su smart tv, console, pc, tablet e smartphone e offre tre diversi piani di abbonamento: DAZN STANDARD a 30.99 € al mese, DAZN PLUS a 45.99 € al mese e DAZN START a 12.99 € al mese, tutti con una permanenza minima di un anno.

Sono previsti sconti per chi sceglie la modalità di pagamento anticipato e sovrapprezzi per chi, invece, decide di mantenere la flessibilità di disdire l’abbonamento con 30 giorni di preavviso. DAZN START è l’unico dei tre piani a non permettere la visione delle partite della Serie A 2023/2024, al contrario dei primi due.

Per poter guardare in live streaming tutte le sfide del prossimo campionato italiano di calcio, sarà sufficiente registrarsi e abbonarsi a DAZN, accedendo al sito ufficiale del servizio e cliccando sul pulsante Attiva ora.

NOW TV

NOW TV, al contrario di DAZN, non permette di seguire tutte le sfide del campionato di Serie A, ma mette a disposizione dei propri abbonati soltanto tre partite per ogni turno, quelle di cui Sky detiene i diritti. Il servizio di streaming è disponibile su smart tv, console, pc, tablet e smartphone e presenta diversi tipi di abbonamento, in base alle esigenze di ogni spettatore.

Chi decide di vedere solo tre match di Serie A per ogni giornata in diretta streaming, può scegliere “Pass Sport”, al costo di 9,99 € per il primo mese, per poi passare a un importo di 14,99 € ogni trenta giorni. L’alternativa è rappresentata da un pagamento di 9,99 € al mese, con un vincolo contrattuale, però, di un anno. Dopo aver attivato l’offerta, è sufficiente registrarsi alla piattaforma e selezionare l’evento scelto.

NOW TV offre ai propri abbonati anche diversi programmi sui temi legati al campionato, gli “SkyLights” (gli highlights dei match marchiati Sky Sport), rubriche, news e approfondimenti.

La Serie A in TV

Chi preferisce seguire il calcio in televisione può vedere i match della Serie A abbonandosi a Sky. La pay tv, come spiegato prima, rende visibili tre partite per ogni turno di Serie A. Per guardarle è necessario sottoscrivere un abbonamento al pacchetto TV+Calcio di Sky, al momento al prezzo scontato di 14,90 € al mese per i primi 18 mesi (se acquistato online), utilizzando un metodo di visione a scelta tra il satellite, la fibra ottica e il digitale terrestre.

Sky Sport

Il satellite permette di accedere ai contenuti, fruibili anche nella risoluzione 4K HDR, e ai servizi di Sky utilizzando una parabola e il decoder, forniti dall’azienda in comodato d’uso, mentre la fibra ottica consente di non utilizzare la parabola e di sfruttare la propria connessione Internet (da almeno 30 Mega), disponendo però di una qualità non superiore all’HD.

Chi, invece, non vuole perdersi nemmeno una gara di Serie A ma non vuole rinunciare alla visione in tv, ha una sola possibilità: abbonarsi a DAZN e includere nel proprio piano il canale ZONA DAZN. Il costo mensile è pari a €7,50 per i nuovi sottoscrittori a partire dal 7 agosto 2023, oltre al prezzo dell’abbonamento DAZN Standard o DAZN Plus. Il canale è visibile su Sky per i clienti con decoder e un abbonamento TV attivo.

All’abbonamento a Sky è collegato quello a Sky Go, il servizio di streaming di Sky incluso per i clienti con promozioni compatibili, sul quale non è però disponibile il canale ZONA DAZN.

Sky Go è scaricabile su pc, tablet e smartphone, non su smart tv. Per utilizzare la piattaforma, gli abbonati Sky che soddisfano le condizioni richieste devono soltanto attivare il servizio tramite la sezione Fai da te del sito di Sky o scaricando l’applicazione gratuita Sky Fai da Te.

Come vedere la Serie A in streaming gratis

Quelle che abbiamo appena approfondito sono le opzioni per vedere le partite di Serie A in streaming e in tv. Non è possibile, invece, seguire le sfide del massimo campionato italiano di calcio in modalità “free streaming”, e dunque gratis. Infatti, non ci sono broadcaster o piattaforme legali che le trasmettono senza alcun costo.

Il consiglio per gli appassionati dello sport più seguito nel nostro Paese, dunque, è quello di sottoscrivere un abbonamento a DAZN per seguire la Serie A integralmente, oppure a NOW TV o a Sky (con conseguente attivazione di Sky Go) per essere sicuri di poter guardare tre match dei dieci che compongono ogni turno di campionato.

Quali sono i vantaggi delle piattaforme streaming a pagamento

Le piattaforme streaming a pagamento, come DAZN, NOW e Sky Go, presentano alcuni vantaggi rispetto alle pay tv. Innanzitutto, consentono agli appassionati di guardare i match in diretta anche se non si trovano in luogo in cui è presente un televisore. Grazie a tali piattaforme, infatti, basta disporre di uno smartphone e di una connessione internet per vedere le gare del campionato italiano di calcio in diretta streaming.

I servizi citati, inoltre, dispongono di app facili da installare sui dispositivi e intuitive da utilizzare. Quasi sempre, infatti, presentano gli eventi live più importanti, come le sfide di Serie A, nelle proprie homepage. Le piattaforme streaming, poi, sono disponibili su smart tv e console, e offrono standard qualitativi molto alti, poiché trasmettono i match in HD e Full HD. In alcuni casi, permettono agli spettatori di impostare l’audio nella lingua che preferiscono e di selezionare la modalità con i sottotitoli.

Soltanto a volte, invece, queste riescono a trasmettere in 4K o HDR, prerogativa di una pay tv come Sky, che spesso rende visibili le gare, come quelle di Serie A, in altissima definizione. Questo è uno dei pochi “contro” delle piattaforme streaming, a cui si aggiungono le difficoltà legate alla connessione, che può risultare instabile, soprattutto se non si è collegati a una rete wi-fi. E proprio da queste difficoltà dipende anche la lentezza di alcuni di questi servizi, che rischiano di far passare secondi (decisivi, soprattutto in una partita di calcio) prima di rendere visibile l’evento.

Serie A: qual è la differenza tra on demand e diretta streaming

Le partite della Serie A sono eventi sportivi trasmessi live, che dunque andrebbero seguiti in diretta in streaming o in tv. DAZN, NOW e Sky (e conseguentemente anche Sky Go) permettono agli spettatori di vedere le gare del campionato italiano di calcio in tempo reale. All’interno dei cataloghi dei broadcaster sopracitati, però, sono presenti anche numerosi contenuti on demand, cioè disponibili anche successivamente alla trasmissione in tempo reale dell’evento stesso. È questa la differenza tra lo streaming on demand e quello in diretta: il primo non presuppone la contemporaneità dell’evento in questione con la trasmissione dello stesso, il secondo sì.

DAZN, NOW e Sky permettono quasi sempre di vedere in differita i match di Serie A che hanno trasmesso. Le partite sono selezionabili all’interno della sezione on demand dei cataloghi. Sfogliando questi ultimi si possono trovare gli highlights delle partite, realizzati raggruppando in clip di breve durata tutti i gol e le azioni principali delle gare. Ci sono anche news, approfondimenti, rubriche e produzioni originali, prodotti per incentivare lo spettatore a restare sulla piattaforma anche nei momenti che non presuppongono la fruizione di eventi live.

Come vedere la Serie A all’estero

I tifosi di calcio italiani e, più in generale, gli appassionati della Serie A non possono contare sulle modalità di fruizione degli eventi in tv e in streaming di cui si è finora parlato se si trovano all’estero. DAZN, NOW e Sky (attraverso Sky Go), infatti, non permettono di vedere i propri contenuti live in alcuni Paesi al di fuori dell’Italia.

Per guardare le sfide del campionato di calcio del nostro Paese in diretta su DAZN, NOW e Sky Go, è sufficiente però utilizzare una VPN, che permette agli spettatori di connettersi ai server italiani anche se si trovano all’estero. Grazie all’uso delle VPN, infatti, i server italiani delle piattaforme non capiscono se chi sta richiedendo la connessione si trova all’estero, e non possono negargli la visione live dell’evento.

Alla base, ancor prima dell’utilizzo di una VPN, resta la necessità di essere abbonati a uno dei tre servizi sopracitati. DAZN se non si vuol perdere nemmeno un match di Serie A, NOW e Sky se ci si accontenta di seguire tre partite per ogni turno di campionato.

Domande frequenti su come vedere la Serie A in streaming e in diretta Quando inizia e finisce la Serie A 2023/24? La Serie A 2023/24 comincia sabato 19 agosto 2023, con la prima giornata che vede in programma Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona, entrambe alle ore 18.30. In serata, invece, sarà il momento di Genoa-Fiorentina e Inter-Monza. La giornata di domenica si aprirà, sempre alle 18.30, con Roma-Salernitana e Sassuolo-Atalanta, per poi continuare alle 20.45 con Lecce-Lazio e Udinese-Juventus. Chiudono il programma della prima giornata Torino-Cagliari e Bologna-Milan, entrambe in programma lunedì. L’ultima giornata di campionato, quella con cui si concluderà la Serie A 2023/24, è invece prevista nel weekend del 25 e 26 maggio 2024, ma date e orari precisi saranno definiti in seguito. Chi ha vinto la Serie A nel 2022/23? Il club che ha vinto la Serie A nella stagione 2022/23 è il Napoli, che ha conquistato il terzo titolo della sua storia, a 33 anni dall’ultima volta. La squadra di Luciano Spalletti ha trionfato chiudendo il campionato con 90 punti in classifica, sedici in più rispetto alla Lazio seconda, ma durante tutto l’arco dell’annata non ha mai avuto una vera antagonista, visto che nessuno è riuscito a tenere il passo dei partenopei. Gran merito del successo è da attribuire all’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ora alla Juventus, capace di scovare talenti del calibro di Kim Minjae e Kvicha Kvaratskhelia, in grado di sostituire due leader della squadra come Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne. Sullo stesso livello di importanza va poi messo il tecnico Luciano Spalletti, creatore di una macchina quasi perfetta e costante dall’inizio al termine del campionato, grazie anche alle reti di Victor Osimhen. Chi è stato il capocannoniere della Serie A lo scorso anno? Il capocannoniere della Serie A lo scorso anno è stato Victor Osimhen, centravanti del Napoli, autore di 26 reti in campionato, con soli due calci di rigore segnati. Il nigeriano si è messo alle spalle l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, che ha chiuso a 21, e Boulaye Dia, punta della Salernitana e protagonista inatteso su questo podio, con 16 reti. Più indietro i centravanti delle altre grandi, con Olivier Giroud del Milan, Ciro Immobile della Lazio e Dusan Vlahovic della Juventus rispettivamente fermi a 13, 12 e 10 gol nello scorso campionato. Quanto dura il campionato Serie A? Il campionato di Serie A si compone di 38 giornate, divise in due gironi, quello d’andata che coinvolge le prime diciannove, e quello di ritorno (asimmetrico), in cui si giocano le ultime diciannove. La competizione comincia solitamente nella seconda metà di agosto, per dare poi vita a nove mesi di calcio quasi ininterrotto e terminare tra la seconda metà di maggio e la prima di giugno. C’è solo un caso in cui è prevista una partita in più rispetto ai match delle 38 giornate, ed è quello legato allo spareggio per rimanere in Serie A. Questa partita si disputa in campo neutro tra le due squadre arrivate terzultime a pari punti, come accaduto durante la scorsa stagione con Verona e Spezia.

