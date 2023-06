Come e Dove Guardare Film Horror in Streaming: Guida 2023

Film horror: nel 2023 è ancora possibile guardarli in streaming gratis o è necessario pagare un abbonamento? Il genere horror non è affatto passato di moda, anzi. Con il passare degli anni cresce il numero di persone che nutrono un vero e proprio culto verso pellicole il cui registro è ben diverso rispetto a quello di commedie romantiche, gialli, fantasy e via discorrendo. Se ne sono accorte anche le principali piattaforme on demand, tant’è che è sempre più facile trovare film horror in streaming sfogliando nei cataloghi immensi dei più importanti servizi online oggi disponibili, sia gratis che a pagamento.

Quali sono i siti o i servizi dove è possibile guardare il genere horror in streaming e come bisogna procedere nella ricerca? Nel nostro approfondimento ci occuperemo prima delle piattaforme che consentono di guardare film horror in streaming gratis, per poi passare alla lista dei servizi on demand a pagamento.

Dove guardare film horror in streaming a pagamento

Per un’offerta ancora più completa di film horror in streaming ci si può rivolgere ai servizi in abbonamento. I migliori sono Sky, NOW, Disney+, Netflix e Prime Video.

Prodotto Caratteristiche Qualità A/V Prezzo mensile Prime Video Caratteristiche: Fino a 3 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 30 giorni Qualità A/V: 4K

FullHD

Dolby Prezzo mensile: da 4,99€ al mese Vedi l'offerta NOW Caratteristiche: Fino a 2 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 14 giorni Qualità A/V: FullHD Prezzo mensile: da 7,99€ al mese Vedi l'offerta Disney+ Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Funzione GroupWatch Qualità A/V: 4K

FullHD

Dolby Prezzo mensile: da 8,99€ al mese Vedi l'offerta Sky Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi (Sky Go)

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 30 giorni Qualità A/V: 4K

FullHD Prezzo mensile: da 14,90€ al mese Vedi l'offerta Netflix Caratteristiche: Fino a 4 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download Qualità A/V: 4K

FullHD

Dolby Prezzo mensile: da 7,99€ al mese Vedi l'offerta Apple TV+ Caratteristiche: Supporta HDR10 e HDR10+

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 7 giorni Qualità A/V: 4K

FullHD

Dolby Prezzo mensile: da 6,99€ al mese Vedi l'offerta Infinity Caratteristiche: Fino a 2 dispositivi

Sottotitoli inclusi

Possibilità di download

Prova gratuita 7 giorni Qualità A/V: FullHD Prezzo mensile: da 8,99€ al mese Vedi l'offerta

1. Amazon Prime

Prime Video rappresenta un’ottima alternativa per vedere in streaming i migliori film horror del cinema italiano e internazionale. Per accedere alla sezione Horror è sufficiente eseguire il login con le credenziali Amazon al sito primevideo.com, selezionare Categorie nel menu in alto a sinistra, fare clic sul riquadro Film e pigiare su Horror accanto a destra. Il servizio PrimeVideo è incluso nell’abbonamento Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno (disponibile anche una prova gratuita della durata di 30 giorni).

2. NOW

Se si è spesso fuori casa per lavoro e si vuole guardare i film horror in streaming di Sky sul proprio smartphone o tablet, la soluzione migliore è sottoscrivere un abbonamento con NOW, la piattaforma online che offre l’intera programmazione televisiva Sky in diretta e on demand. Ai nuovi iscritti NOW offre due Pass: Cinema & Entertainment e Sport. Il primo pass include tutta la programmazione di Sky Cinema e Sky TV con possibilità di visione su due schermi in contemporanea.

3. Disney+

Disney non è soltanto cartoni animati, commedie per tutta la famiglia, musical e storie strappalacrime. È anche altro. Disney+ è la piattaforma streaming nata da pochi anni per rivaleggiare con gli altri servizi online analoghi, tra cui Netflix e Prime Video. E nel suo sterminato catalogo ospita anche una serie di titoli italiani e internazionali di horror in streaming da stropicciarsi gli occhi. Un esempio? Tra gli altri, sono disponibili titoli quali The Menu, Grimcutty, Prey, Barbarian, Matriarch e Licantropus. L’abbonamento a Disney+ costa 8,99 euro al mese o 89,99 euro all’anno.

4. Sky

Gli amanti del genere horror disposti a pagare un piccolo contributo ogni mese possono rivolgersi a Sky Cinema, il pacchetto di intrattenimento Sky dedicato ai cinefili. Oltre 200 prime visioni l’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale, le produzioni di Sky Original e i grandi film di Paramount+ completano l’offerta di Sky Cinema.

5. Netflix

Un’altra piattaforma a cui fare riferimento per guardare film e serie tv horror in streaming è Netflix. Il colosso dello streaming statunitense propone un intero catalogo dedicato al genere horror. Tra le sezioni si annoverano I più popolari su Netflix, I titoli del momento, Nuove uscite, Film con storie di fantasmi, Film spaventosi, Film psicologici, Solo su Netflix, Film slasher con serial killer, Film internazionali, Film horror sul soprannaturale e tanto altro ancora. Il piano più economico di Netflix parte da 5,49 euro al mese (con pubblicità).

Film horror in streaming: dove e come guardarli gratis

È ancora possibile guardare i film (non solo horror) gratis in streaming: basta sapere quali sono le piattaforme che offrono questo servizio. Si tratta di RaiPlay, YouTube e Mediaset Infinity. Di seguito vediamo qual è la procedura richiesta per ogni piattaforma presa in considerazione. Ognuna di queste, infatti, richiede un diverso modo di iscrizione e offre un catalogo differente.

1. RaiPlay

RaiPlay è la piattaforma streaming della Rai che offre non solo la diretta dei canali RAI in mobilità, ma anche un interessante catalogo on demand di film e serie TV. Tutti i contenuti presenti in catalogo sono gratuiti. Per la loro visione è richiesta soltanto la registrazione di un nuovo account, operazione anch’essa gratuita che può essere completata in un paio di secondi effettuando l’accesso tramite il proprio profilo Facebook, Twitter, Google, Apple o Huawei. In alternativa, è possibile registrarsi tramite un indirizzo di posta elettronica valido.

Per guardare i film horror in streaming su RaiPlay è sufficiente accedere al sito raiplay.it con le proprie credenziali, premere sull’icona del menu in alto a sinistra, selezionare Catalogo e dal menu a tendina che si apre premere su Film. Nella nuova schermata che si apre occorre poi eseguire uno scroll verso il basso fino in fondo alla pagina e sotto l’intestazione Generi selezionare il riquadro Horror.

A questo punto non resta altro che sfogliare il catalogo dei film horror disponibili, selezionare la pellicola di proprio gradimento e premere sul pulsante Riproduci per avviare la riproduzione del film. RaiPlay, ricordiamo, è disponibile anche da smartphone, tablet e Smart TV tramite l’omonima app.

2. YouTube

Un’altra piattaforma online dove vedere i film horror in streaming è YouTube, servizio di proprietà di Google che consente la condivisione e la visualizzazione di contenuti multimediali. Oltre ai videoclip musicali, gli highlights delle partite di calcio, i tutorial dei creator e spezzoni di programmi televisivi, YouTube ospita anche numerose pellicole appartenenti al genere horror, messe a disposizione da parte di semplici appassionati. Nella maggior parte dei casi sono cortometraggi della durata di circa 10 minuti, in alcuni casi però è possibile recuperare veri e propri capolavori horror completi.

Per guardare film e cortometraggi horror in streaming su YouTube è sufficiente un account Google tramite cui accedere alla piattaforma, dopodiché basta digitare la parola chiave horror nel campo di ricerca per trovare migliaia di risultati correlati, tra cui appunto cortometraggi e pellicole. Esistono inoltre dei singoli account di appassionati che offrono intere playlist dedicate alle pellicole horror, come quella del profilo KissTube.

3. Mediaset Infinity

Anche su Mediaset Infinity, piattaforma online collegata all’azienda Mediaset, è possibile guardare film horror in streaming gratis. Come RaiPlay, anche il servizio streaming che fa riferimento alla TV del Biscione offre non solo la visione in diretta e in replica dei canali Mediaset, ma anche un generoso catalogo di film già trasmessi su Canale 5, Italia 1 e Rete 4 (e in tutti gli altri canali).

Per accedere alla migliore selezione di film, tra cui è possibile che ci siano anche pellicole appartenenti al genere horror, occorre accedere con le proprie credenziali a Mediaset Infinity, pigiare su Catalogo in alto a sinistra, quindi selezionare Cinema. Un’altra sezione dove trovare le migliori pellicole della settimana è disponibile a questo indirizzo.

Dopo la nascita di Infinity+, il servizio in abbonamento di Mediaset Infinity, gran parte dei film presenti nel catalogo Cinema sono ora disponibili soltanto a pagamento. Per i patiti dell’horror è però possibile sottoscrivere una prova gratuita di sette giorni per Midnight Factory, dove è presente la miglior selezione horror di Infinity+, con il meglio del cinema horror, thriller e fantasy mondiale. Al termine della prova gratuita si è liberi di disdire o sottoscrivere l’abbonamento a 4,99 euro al mese.

Come vedere i film horror in italiano dall’estero

Chiunque si trovi all’estero e vuole continuare a vedere i film horror in italiano con uno dei servizi streaming citati qui sopra, può farlo in tutta tranquillità con una VPN, cioè una una rete virtuale privata che consente di navigare in anonimato e in totale sicurezza tramite un canale di comunicazione riservato.

Se ad esempio si è in vacanza in Germania o in qualunque altra nazione del mondo, è sufficiente attivare la VPN e scegliere uno dei server localizzati in Italia. In questo modo il servizio streaming in questione crederà che il dispositivo con cui si vuole guardare il film horror si trovi in Italia e darà il via libera alla visione. Se non si ha idea di quale servizio scegliere, potrebbe essere d’aiuto la lettura del nostro approfondimento sulle migliori VPN di quest’anno.

Conclusioni

Abbiamo dunque visto che la visione di film horror in streaming in Italia (e all’estero) è più semplice di quello che si possa pensare. Dalle piattaforme gratuite come RaiPlay, YouTube e Mediaset Infinity ai servizi streaming a pagamento, scegliere di guardare un film horror diverso ogni sera da soli o in compagnia è facilissimo.

Domande frequenti su dove e come guardare film horror in streaming Su quali siti di streaming posso guardare film horror? RaiPlay, YouTube, Mediaset Infinity, Sky, NOW, Disney+, Netflix e Prime Video offrono un ricco catalogo di film horror sia gratis che a pagamento. Per la visione di un film, le piattaforme gratuite (RaiPlay, YouTube e Mediaset Infinity) richiedono l’iscrizione di un nuovo account. Quali siti di streaming hanno i migliori film horror? Sky, NOW, Disney+, Netflix e Prime Video offrono la migliore selezione di titoli italiani e internazionali. Tutte e cinque le piattaforme streaming sono a pagamento. Come posso guardare film horror in alta definizione? Per guardare film horror in alta definizione occorre disporre di uno smartphone che supporti la risoluzione Full HD o uno Smart TV 4K. Serve un abbonamento per guardare film horror in streaming? No, è possibile guardare film horror in streaming gratis su RaiPlay, YouTube e Mediaset Infinity.

