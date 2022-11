Netflix: ecco l'abbonamento Base con pubblicità

Il nuovo abbonamento economico di Netflix, chiamato Base con pubblicità, è ufficialmente disponibile in Italia. Al debutto oggi (3 novembre 2022, dalle ore 17:00), offre la possibilità di risparmiare sulla spesa mensile, accettando però qualche compromesso. Ricapitoliamo le sue caratteristiche principali.

Base con pubblicità: l’abbonamento economico di Netflix

Anzitutto, è accessibile al prezzo mensile di 5,49 euro. Quanto si risparmia? Per capirlo, non bisogna far altro che prendere in considerazione le altre opzioni. Eccole.

Base: 7,99 euro al mese (senza pubblicità, un solo utente, 720p);

Standard: 12,99 euro al mese (senza pubblicità, due utenti in contemporanea, 1080p);

Premium; da 17,99 euro (senza pubblicità, quattro utenti in contemporanea, 4K).

La spesa si riduce dunque di 2,50 euro ogni mese rispetto all’abbonamento Base. A conti fatti, si tratta di un risparmio pari a 30,00 euro all’anno. Ricordiamo che il pagamento può essere effettuato anche attraverso le carte regalo.

Come si può intuire dal nome, bisogna però dover fare i conti con la visione di spot che non è possibile saltare: circa 4 o 5 minuti ogni ora, con la durata di ogni inserzione variabile tra 15 e 30 secondi. Saranno trasmessi prima e durante i contenuti.

Non si tratta dell’unica limitazione presente. La risoluzione dello streaming, ad esempio, è limitata a 720p e un solo utente può effettuare l’accesso all’account in un determinato momento. Le altre riguardano l’impossibilità di eseguire il download per la visione offline e il catalogo dei contenuti: non tutti sono accessibili, a causa delle licenze. Quelli bloccati sono accompagnati dall’icona di un lucchetto.

Alcuni film o serie TV non sono disponibili per la visione con il piano Base con pubblicità a causa di limitazioni delle licenze. Questi titoli sono contrassegnati da un’icona del lucchetto quando effettui una ricerca o sfogli Netflix.

Proprio oggi, Netflix ha confermato l’arrivo di una seconda stagione per The Sandman, una delle serie più apprezzate dell’ultimo periodo che qualcuno aveva dato per cancellata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.