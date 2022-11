Netflix, l'abbonamento con pubblicità arriva oggi

Si apre ufficialmente oggi una nuova era per Netflix, con il lancio della formula di abbonamento battezzata Base con pubblicità. Un’opzione in più, offerta a chi vuol ridurre la spesa mensile, ma non è disposto a perdere l’accesso ai contenuti in streaming sulla piattaforma. Ricapitoliamo tutto ciò che c’è da sapere.

Netflix, abbonamento con pubblicità: tutti i dettagli

Come reso noto nelle scorse settimane, scegliendola si accetta di fare i conti con qualche limitazione, come vedremo a breve nell’articolo. È il compromesso richiesto per chi desidera risparmiare, pur non rinunciando al catalogo di film, serie TV e show.

Il prezzo

La nuova tipologia di abbonamento proposta da Netflix ha un prezzo di 5,49 euro al mese. Va ad affiancarsi alle altre formule già presenti, senza che queste (almeno per il momento) subiscano alcun rincaro: Base da 7,99 euro al mese, Standard da 12,99 euro al mese e Premium da 17,99 euro al mese rimarranno prive si spot. Il pagamento può essere effettuato anche attraverso le carte regalo.

Quando e dove

La disponibilità è prevista a partire dalle ore 17:00 di giovedì 3 novembre. C’è anche l’Italia tra i primi paesi scelti per il lancio, insieme ad Australia, Brasile, Canada, Corea, Francia, Germania, Giappone, Messico, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.

Le limitazioni

Non si può andar oltre la qualità video 720p (come nel Base senza pubblicità) e per ogni ora di riproduzione si è obbligati a guardare 4-5 minuti di spot. Inoltre, non tutti i contenuti risultano accessibili (ufficialmente a causa di restrizioni legate alle licenza) e si perde la possibilità di effettuare i download per la visione offline.

Gli spot

La durata delle pubblicità sarà pari a 15 o 30 secondi. Saranno visualizzate prima e durante i film e gli episodi delle serie.

Le prossime mosse: stop al password sharing

Come abbiamo già scritto più volte su queste pagine (rimandiamo all’approfondimento dedicato), Netflix ha intenzione di bloccare la condivisione delle password, o meglio, di monetizzarla. Ne è testimonianza il recente lancio della funzionalità Trasferisci profilo.

