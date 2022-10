Account condivisi Netflix: una novità per fermarli

Fa oggi il suo debutto su Netflix, in tutto il mondo, una funzionalità inedita chiamata Trasferisci profilo. Ufficialmente, si tratta di una novità introdotta con la volontà di andare incontro alle esigenze manifestate dagli utenti. È però impossibile non pensare sia una mossa il cui reale obiettivo è preparare il terreno per le prossime iniziative attraverso le quali la società dichiarerà guerra agli account condivisi.

Netflix: trasferimento profilo contro gli account condivisi

Di fatto, permette di spostare la cronologia di visione, i suggerimenti personalizzati e i contenuti preferiti a un nuovo abbonamento. Questa la descrizione fornita nel post sul blog ufficiale firmato da Timi Kosztin (Product Manager, Product Innovation).

Le persone si muovono, le famiglie crescono e relazioni finiscono. Ma in mezzo a tutti questi cambiamenti l’esperienza Netflix deve restare la stessa. È per questo che oggi lanciamo i trasferimenti di profilo. Una funzionalità che permette agli abbonati di utilizzare il proprio account per trasferire un profilo, mantenendo i suggerimenti personalizzati, la cronologia di visione, La mia lista, i giochi salvati e altre impostazioni per iniziare un nuovo abbonamento.

Il procedimento è piuttosto semplice: si preme l’icona relativa al proprio profilo e si seleziona la voce “Trasferisci profilo”, seguendo poi le istruzioni mostrate a schermo. La procedura prevede l’inserimento delle credenziali per l’accesso al nuovo abbonamento. Una volta completato il passaggio si riceverà un’email di conferma.

Come scritto in apertura, è del tutto probabile che il lancio della funzionalità anticipi l’arrivo di novità che forzeranno chi condivide lo stesso account (e la relativa spesa) a crearne altri, mettendo mano al portafogli. Netflix sta studiando da tempo il modo migliore per farlo, con l’obiettivo di monetizzare al massimo la propria attività. Gli esperimenti fin qui condotti non hanno però restituito feedback particolarmente positivi: in Sud America gli utenti hanno reagito con una vera e propria protesta, abbandonando la piattaforma.

