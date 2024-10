Disney+: 12 mesi di streaming a un prezzo speciale

Se sei un amante del cinema, delle serie TV e dei grandi contenuti originali, questa è l’occasione perfetta per te. Fino al 16 ottobre 2024, puoi abbonarti a Disney+ Standard per 12 mesi al prezzo scontato di 89,90€, risparmiando così il 10%. Questa è una delle migliori opportunità per accedere a migliaia di ore di intrattenimento su una delle piattaforme di streaming più popolari al mondo.

L’offerta è limitata e termina il 16 ottobre 2024. A partire dal 17 ottobre, il prezzo annuale di Disney+ Standard passerà a 99,90€. Iscrivendoti ora, non solo ottieni 12 mesi di intrattenimento senza interruzioni, ma risparmi anche rispetto al nuovo prezzo.

Cosa include l’abbonamento a Disney+

Con Disney+, puoi immergerti in un mondo di contenuti esclusivi che non troverai su nessun altro servizio di streaming. Dai grandi classici Disney ai nuovissimi Originals, passando per l’universo Marvel, Star Wars, Pixar e i documentari di National Geographic, c’è sempre qualcosa di incredibile da guardare.

Ecco cosa ti aspetta con il piano Standard di Disney+:

Qualità video fino a 1080p Full HD

Riproduzione simultanea su 2 dispositivi

Contenuti senza pubblicità (ad eccezione di trailer e promozioni)

Parental control intuitivo per gestire l'accesso ai contenuti per i più piccoli

Ovunque e quando vuoi

Con Disney+, hai la libertà di goderti i tuoi contenuti preferiti ovunque tu sia e su tutti i tuoi dispositivi preferiti. Puoi guardare Disney+ su:

TV (inclusi Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast, e Smart TV di LG e Samsung)

Computer (Chrome OS, macOS, Windows)

Dispositivi mobili e tablet (iPhone, iPad, Android e Amazon Fire Tablet)

Console di gioco (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S)

Ovunque tu sia, Disney+ ti seguirà con il meglio dell’intrattenimento.

Originals e contenuti esclusivi

Una delle caratteristiche più attraenti di Disney+ è l’accesso a contenuti originali e serie esclusive che non troverai altrove. Tra i titoli più attesi ci sono:

The Mandalorian e altre serie dell’universo Star Wars come Ahsoka e The Acolyte

e altre serie dell’universo Star Wars come e I nuovi episodi di Loki e l’attesissima serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Film di successo come Elemental, Wish, e la nuova versione di The Marvels

Contenuti speciali come Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)

Che tu sia un fan dell’azione, delle commedie, o dei documentari, su Disney+ troverai sempre qualcosa di adatto a te e alla tua famiglia. Per conoscere l’offerta completa di Disney+ clicca qui.