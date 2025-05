Come vedere gli Internazionali di Tennis di Roma in diretta streaming dall'estero

Gli Internazionali di Roma 2025, uno dei tornei di tennis più importanti dell’anno, prenderanno il via il prossimo 8 maggio. Nei prossimi giorni, però, sono in programma le qualificazioni che andranno a definire i tabelloni del torneo maschile e del torneo femminile. Le finali sono in programma nel week end del 17 e 18 maggio.

Per seguire gli Internazionali di Roma è possibile affidarsi a Sky e a NOW. Alcune partite del torneo maschile saranno trasmesse dalla Rai, con possibilità di streaming su Rai Play, mentre il torneo femminile sarà trasmesso anche da Super Tennis.

Per vedere gli Internazionali di Roma dall’estero ci sono varie opzioni. Diverse emittenti internazionali trasmetteranno il torneo ed è possibile verificare se nel Paese dove ci si trova in questo momento è effettivamente possibile seguire il torneo.

In caso contrario si può ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano. A questo punto sarà possibile collegarsi a Rai Play oppure a NOW (avendo il Pass Sport attivo per poter accedere al catalogo di contenuti della piattaforma).

Il programma degli Internazionali di Roma 2025

Oramai ci siamo. Il torneo più importante dell’anno per il tennis italiano sta per iniziare. Ecco le date da ricordare per seguire gli Internazionali di Roma 2025:

il 6 e il 7 maggio si svolgeranno le qualificazioni

l’ 8 maggio prenderà il via il torneo

prenderà il via il le finali sono in programma il 17 e il 18 maggio