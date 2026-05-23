Digitale Terrestre: fine delle trasmissioni per un canale e uno nuovo in arrivo

Gli esperti di Italia in Digitale, sempre aggiornati su tutte le novità del digitale terrestre, hanno annunciato la fine delle trasmissioni di un canale. Si tratta di Terre Euganee Channel, prima sintonizzabile alla numerazione LCN nazionale 231. Questa emittente è stata sostituita dal nuovo canale PRIMA FREE 231.

L’aggiornamento è avvenuto in questi giorni all’interno del MUX DFREE, uno dei multiplex nazionali più ricchi di canali speciali e tematici. Ti ricordiamo di avviare una ricerca automatica dei canali per evitare e correggere eventuali conflitti o problemi di segnale e aggiornare il tuo apparecchio alle ultime novità.

Il MUX DFREE del digitale terrestre si aggiorna

Vediamo quindi come si presenta ora il MUX DFREE del digitale terrestre dopo quest’ultimo aggiornamento che ha visto terminare le trasmissioni di Terre Euganee Channel alla LCN 231 e la sua sostituzione con il nuovo canale PRIMA FREE 231.