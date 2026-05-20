Su DAZN saranno disponibili gli spettacolari combattimenti tra robot

Mercoledì DAZN ha annunciato un accordo pluriennale che da giugno porterà sulla nota piattaforma di intrattenimento sportivo i combattimenti tra robot del NHRL World Championship Pro Tour, il campionato della National Havoc Robot League fondata negli Stati Uniti in cui si sfidano i migliori ingegneri al mondo. Tutti gli eventi saranno disponibili su DAZN anche gratuitamente.

Negli ultimi tempi il combattimento tra robot è uno dei nuovi sport in più rapida ascesa a livello internazionale, a tal punto da consentire alla NHRL di generare sui social media miliardi di visualizzazioni all’anno. Ora, grazie alla partnership con DAZN, riuscirà a ottenere un palcoscenico globale, così da raggiungere un numero ancora maggiore di fan.

Il palinsesto di DAZN si arricchisce ancora

Le parole chiave del NHRL World Championship Pro Tour pronto a sbarcare su DAZN sono innovazione, progettazione e intrattenimento, per un mix che è già riuscito ad attirare un pubblico trasversale. E proprio l’elevato tasso di spettacolarizzazione della Lega contribuisce ad aumentare il numero di persone che ogni giorno sceglie di guardare le sfide tra robot.

La stagione di quest’anno approderà su DAZN a partire dal mese di giugno, per poi continuare durante la stagione autunnale, prima del gran finale atteso per dicembre. Come accennato qui sopra, il NHRL World Championship Pro Tour andrà ad arricchire la proposta di contenuti in streaming gratuiti della piattaforma sportiva, che quest’estate trasmetterà tutte le partite dei Mondiali di calcio.

Per vedere dunque i combattimenti tra robot della National Havoc Robot League è sufficiente iscriversi a DAZN tramite un indirizzo e-mail in uso o un account personale a scelta tra Google, Facebook e Apple. Dopodiché basterà scorrere nella home page fino alla sezione Contenuti Gratuiti e selezionare l’evento di proprio interesse tra quelli disponibili.

Infine, aspettando il via del prossimo mese, ecco un video con alcuni dei migliori combattimenti andati in scena di recente.

https://youtu.be/i__ZB_MdmM0?si=0mT_chcKAB_qfcdw