Internazionali 2026, come vedere dall'estero la finale Sinner vs Ruud

Ci siamo: la finale del singolare maschile degli Internazionali d’Italia 2026 è in programma oggi, domenica 17 maggio, a partire dalle 17 con l’attesa sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud.

Il match sarà trasmesso da Sky e sarà visibile anche su NOW, conil Pass Sport che parte da 19,99 euro al mese. Da segnalare che è prevista anche la trasmissione in chiaro su TV8 e, quindi, in streaming sul sito ufficiale di TV8.

Internazionali 2026: come vedere la finale dall’estero

La finale di Sinner agli Internazionali sarà visibile anche dall’estero. In molti Paesi è prevista una copertura mediatica dell’evento (anche se quasi sempre è necessario accedere a un servizio a pagamento).

Dopo la copertura mediatica non c’è, però, è sempre possibile guardare la finale degli Internazionali dall’estero tramite una VPN, selezionando un server italiano per raggiungere il sito ufficiale di TV8 e seguire la diretta streaming.

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La procedura

La procedura da seguire per vedere gli Internazionali 2026 dall’estero è semplice. Basta ricorrere a una VPN. Una volta installata l’app sul proprio dispositivo, infatti, è sufficiente accedere a un server italiano per avviare la connessione VPN. A questo punto basterà raggiungere il sito di TV8 per seguire la diretta streaming.

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