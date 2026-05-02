Serie A, 35° turno: il programma completo e dove vedere le partite in TV

La Serie A torna in campo con il 35° turno. Il campionato ha già da to alcuni verdetti, con lo Scudetto già praticamente assegnato all’Inter, ma le ultime giornate hanno ancora tanto da dire. Dalla lotta per la qualificazione alla Champions League alla zona salvezza, infatti, le sfide da seguire sono diverse.

Come sempre, tutte le partite saranno trasmesse direttamente da DAZN, con varie opzioni a disposizione dei nuovi utenti che non hanno un abbonamento.

Per seguire la Serie A su DAZN è possibile attivare il piano MyClubPass, che permette di seguire le partite della propria squadra del cuore, oppure i piani Full e Family, che garantiscono l’accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma.

L’accesso a DAZN parte da 29,99 euro al mese. Per scoprire tutte le offerte è sufficiente visitare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto, e poi procedere all’attivazione del piano desiderato.

Serie A, 35° turno: il programma completo

Ecco il programma completo delle partite del 35° turno del campionato di Serie A. Ricordiamo che nell’anticipo di ieri il Lecce ha superato il Pisa, causando la retrocessione della squadra toscana. Di seguito le partite dei prossimi giorni:

Sabato 2 maggio

Udinese-Torino (15:00)

Como-Napoli (18:00)

Atalanta-Genoa (20:45)

Domenica 3 maggio

Bologna-Cagliari (12:30)

Sassuolo-Milan (15:00)

Juventus-Verona (18:00)

Inter-Parma (20:45)

Lunedì 4 maggio

Cremonese-Lazio (18:30)

Roma-Fiorentina (20:45)

Per seguire le partite basta affidarsi a DAZN. Come detto in precedenza, sono disponibili diversi piani tra cui scegliere, con il MyClubPass che permette di seguire le partite della propria squadra del cuore e i piani Full e Family pensati per garantire un accesso completo ai contenuti della piattaforma (comprese le partite dei Mondiali in programma nel corso dell’estate). Per tutti i dettagli in merito basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivzione, scegliendo il piano desiderato da attivare oggi.