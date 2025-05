Lenovo Legion Go S: la nuova console portatile è in sconto su Amazon (anche a rate)

C’è già un primo sconto su Amazon sulla nuova Lenovo Legion Go S, la console portatile con Windows di ultima generazione dotata di processore AMD Ryzen Z2 Go, 16GB di memoria RAM e SSD da 512GB. Il prezzo in offerta è di 579 euro invece di 629, con spedizione Prime e pagamento a rate disponibile al checkout.

Con Lenovo Legion Go S potrai giocare i tuoi titoli preferiti dove vuoi: sarà come avere un PC portatile da gaming in un formato console compatto, elegante e super performante, grazie al processore AMD Ryzen Z2 Go con architettura Zen 3.

Giochi che saranno esaltati dal display touch da 8 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate variabile fino a 120Hz, dai colori brillanti e realistici e una luminosità che arriva fino a 500 nit. Il sistema di raffreddamento è gestito dalla tecnologia Legion ColdFront con ventole 3D e dissipatori maggiorati per supportati anche nelle sessioni con i giochi più pesanti.

Dal punto di vista del gaming in sé, il design è stato pensato per farti giocare per ore senza stancarti: è ergonomico, antiscivolo, con joystick a effetto Hall e un D-Pad Pivot ideale per le combo. Il trigger switch è regolabile a piacimenti per darti il pieno controllo.

Con 16 GB di RAM, 512 GB SSD, Wi-Fi 6E e Windows 11 Home è praticamente anche un PC completo, con batteria da 55,5Whr con ricarica rapida e dalla buona autonomia. Il pacchetto include anche un codice per 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate così sei subito pronto ad accedere ad un catalogo di fantastici giochi comprese alcune importanti ultime uscite.

Approfitta subito di questo primo sconto e acquista Lenovo Legion Go S a soli 579 euro.