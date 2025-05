Un PC AMD riesce a far girare Horizon Forbidden West a 8K 120Hz

Durante l’evento del NAB Show 2025 svoltosi a Las Vegas, 8K Association ha stupito i visitatori con una dimostrazione abbastanza interessante, ovvero una sessione videoludica in 8K a 120Hz tramite HDMI 2.1, che è riuscita a superare il limite standard di 60Hz grazie alla tecnologia Display Stream Compression (DSC). Il sistema, completamente basato su componenti AMD, è stato in grado di eseguire Horizon Forbidden West, un titolo rinomato per la sua ottimizzazione e qualità visiva restituita dal motore grafico del gioco.

Mostrato a una fiera un PC AMD in grado di eseguire Horizon Forbidden West a 8K 120Hz

La dimostrazione è avvenuta presso uno stand, dove era presente un PC da gioco AMD abbinato a un TV Neo QLED 8K da 65 pollici fornito da Samsung (azienda che fa parte del consorzio 8K Association), in grado di far girare il gioco a 8K e 120 FPS. Il televisore, appositamente modificato, supportava tecnologie avanzate come Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR) e FreeSync Premium Pro.

Il PC, realizzato da Maingear, era equipaggiato con un processore AMD Ryzen 7 9800X3D e una GPU AMD Radeon RX 9070 XT. Il gioco veniva eseguito con un render a 5K, successivamente upscalato tramite AMD FidelityFX Super Resolution 3 basato su intelligenza artificiale, veniva trasmesso tramite HDMI 2.1b con DSC. La dimostrazione ha suscitato interesse per la fluidità delle immagini con cui ha fatto girare il titolo.

Nonostante il gioco a risoluzione 8K possa sembrare un lusso o cmq qualcosa di sicuramente superfluo, non si può non notare il notevole progresso da parte delle GPU di AMD, molto progredite rispetto le precedenti generazioni. A parte ciò, tecnologie come AMD FSR 4 e NVIDIA DLSS 4 con Frame Generation hanno contribuito a cambiare totalmente il panorama dell’esperienza videoludica, migliorando l’efficienza, e un esempio impressionante è stato Kingdom Come: Deliverance 2, eseguito a 16K con un frame rate giocabile su una GeForce RTX 5090, senza nessuna tecnologia di generazione fotogrammi attiva.

Con l’introduzione delle specifiche HDMI 2.2 al CES 2025, che permetteranno di raddoppiare la larghezza di banda a 96 Gbps, i monitor a 8K potrebbero diventare più comuni, mentre per quanto riguarda il gioco, potrebbe essere necessario attendere ancora hardware di nuova generazione, con una potenza di elaborazione adeguata a tutte le situazioni.