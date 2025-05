DAZN a 19,90€/mese è l'offerta del momento: vivi il finale di stagione

In vista delle ultime giornate di Serie A, DAZN propone un’offerta speciale per chi desidera godersi lo spettacolo del calcio (e non solo) a un prezzo ridotto. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Fino al 6 maggio, è possibile attivare il piano Standard a soli 19,90 euro al mese per 4 mesi, invece del prezzo abituale di 44,99 euro. Per approfittarne basta andare sul sito di DAZN e scegliere il piano “Standard”. Ma cosa offre DAZN? Come dicevamo non solo Serie A e non solo calcio: andiamo alla scoperta della programmazione della piattaforma.

Tutto il meglio dello sport in streaming con DAZN, ora in super offerta

Con questa promozione di DAZN, avrai accesso a:

Serie A TIM e Serie B , con tutti i match decisivi della stagione;

e , con tutti i match decisivi della stagione; Mondiale per Club , in arrivo a giugno;

, in arrivo a giugno; Eventi di basket , volley , e altri sport internazionali;

, , e altri sport internazionali; Contenuti dei canali Eurosport, inclusi nel piano (quindi anche moltissimi match di tennis).

Per quanto riguarda la Serie A, siamo al rush finale, con lotta scudetto, Champions e salvezza ancora tutta da scrivere. Stesso discorso per la Liga, che ancora deve assegnare le posizioni. C’è grandissima attesa anche per il Mondiale per Club, quest’anno con la prima edizione nel nuovo format, e che verrà trasmesso in esclusiva proprio da DAZN.

L’offerta è dedicata ai nuovi utenti e si attiva in pochi minuti sul sito ufficiale di DAZN. Dopo i 4 mesi a prezzo scontato, l’abbonamento si rinnoverà al costo standard di 44,99€/mese, ma potrai disdire in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni, senza penali.

Il piano Standard ti garantisce lo streaming di tutti i contenuti DAZN su più dispositivi, senza pubblicità e con la libertà di gestire l’abbonamento in base alle tue esigenze. Sicuramente bisogna approfittarne ora, perché stiamo parlando di un’offerta veramente notevole.