 Serie A 2025/2026, 33° turno: il programma e gli orari delle partite
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Serie A 2025/2026, 33° turno: il programma e gli orari delle partite

Ecco tutte le partite del weekend della Serie A 2025/2026 con il 33° turno che vedrà diversi match davvero molto interessanti per la classifica.
Serie A 2025/2026, 33° turno: il programma e gli orari delle partite
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Ecco tutte le partite del weekend della Serie A 2025/2026 con il 33° turno che vedrà diversi match davvero molto interessanti per la classifica.

Nuovo turno per la Serie A 2025/2026: il campionato riprende con tanti match molto interessanti. Anche se la corsa Scudetto è ormai conclusa, con l’Inter saldamente al primo posto, il campionato ha ancora tanto da dire con numerose partite da seguire per la lotta Champions e anche per evitare la retrocessione. Questa parte finale di campionato sarà da seguire con grande attenzione. In calendario ci sono ancora tanti match di cartello che potrebbero cambiare gli equilibri della classifica in modo significativo.

Come sempre, tutte le partite saranno trasmesse direttamente da DAZN, piattaforma che detiene i diritti per tutta la Serie A (anche per le prossime stagioni). A disposizione degli utenti ci sono diversi piani da considerare. Il primo è MyClubPass, che permette di seguire le partite della propria squadra del cuore.

Da segnalare anche il piano Full, che permette l’accesso a tutto il catalogo della piattaforma e non solo alle partite di Serie A. C’è poi il piano Family, che permette l’accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea. Per accedere alla piattaforma basta visitare il sito ufficiale di DAZN.

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Il programma della Serie A

Ecco le partite del 33° turno di Serie A 2025/2026 dopo gli anticipi di venerdì (Sassuolo – Como e Inter – Cagliari):

Sabato 18 aprile

  • 15:00 Udinese-Parma
  • 18:00 Napoli-Lazio
  • 20:45 Roma-Atalanta :

Domenica 19 aprile

  • 12:30 Cremonese-Torino
  • 15:00 Verona-Milan
  • 18:00 Pisa-Genoa
  • 20:45 Juventus-Bologna

Lunedì 20 aprile

  • 20:45 Lecce-Fiorentina

Le partite saranno trasmesse da DAZN. Per attivare un nuovo abbonamento e accedere subito a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma è sufficiente premere sul box qui di sotto e accedere al sito ufficiale della piattaforma di streaming. I piani con le partite di Serie A partono da 29,99 euro al mese.

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Pubblicato il 18 apr 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
18 apr 2026
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