Iliad GIGA PRIME: 300 GB e un anno di Amazon Prime

Iliad ha annunciato una nuova offerta per vecchi e nuovi clienti che combina voce e dati mobile con il popolare servizio di Amazon. GIGA PRIME, attivabile fino al 15 giugno, include 300 GB di dati (anche su rete 5G) e 12 mesi di Prime. Rispetto a quelli della concorrenza è il bundle più conveniente.

GIGA PRIME: descrizione dell’offerta

L’offerta GIGA PRIME include 300 GB di traffico dati in Italia su rete 4G/4G+ e 5G, 30 GB dedicati al roaming in Europa, minuti e SMS illimitati, 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime. In seguito alla sottoscrizione di GIGA PRIME è necessario attivare Amazon Prime all’interno dell’area personale, in seguito alla sottoscrizione dell’offerta entro 12 mesi.

GIGA PRIME può essere attivata dai nuovi utenti o da vecchi che hanno offerte con costo mensile inferiore a 12,99 euro. Se l’offerta ha un costo mensile di 11,99 euro è possibile l’upgrade pagando un costo di attivazione di 9,99 euro. Chi ha già un abbonamento Prime deve prima disattivarlo o attendere la scadenza. Quello incluso nella nuova offerta è attivabile solo se viene usato un metodo di pagamento automatico. Se non disattivato si rinnova a 4,99 euro/mese.

Il costo dell’offerta GIGA PRIME è 12,99 euro/mese. I servizi inclusi sono: tecnologia VoLTE, Mi richiami, hotspot, controllo credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero. Iliad ha pubblicato una tabella che evidenzia la maggiore convenienza di GIGA PRIME rispetto a simili offerte di TIM, Wind Tre e Fastweb + Vodafone.

GIGA PRIME può essere sottoscritta fino alle ore 15:00 del 15 giugno 2026. Dato che il costo mensile supera 9,99 euro, gli utenti possono eventualmente sfruttare gli sconti per le offerte FTTH iliadbox (22,99 euro/mese) e iliadbox super (29,99 euro/mese).