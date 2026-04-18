 Apple iPhone 16e crolla al minimo storico su Amazon, offerta imperdibile
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Apple iPhone 16e crolla al minimo storico su Amazon, offerta imperdibile

L'Apple iPhone 16e da 128 GB con chip A18 e display Super Retina XDR, è in offerta al minimo storico su Amazon, da non perdere.
Apple iPhone 16e crolla al minimo storico su Amazon, offerta imperdibile
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L'Apple iPhone 16e da 128 GB con chip A18 e display Super Retina XDR, è in offerta al minimo storico su Amazon, da non perdere.

Se fai alla svelta oggi puoi fare un vero colpaccio. Vai dunque immediatamente su Amazon e potrai acquistare il mitico Apple iPhone 16e a soli 499 euro, invece che 619 euro.

Con lo sconto del 19% risparmi la bellezza di 120 euro sul totale e soprattutto potrai avere una dispositivo straordinario. Si tratta del prezzo più basso finora registrato su Amazon e dunque devi fare alla svelta, prima che l’offerta termini. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

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Apple iPhone 16e a questo prezzo è da prendere subito

L’Apple iPhone 16e nasce come versione a portata di più utenti, grazie al suo prezzo accessibile, pur non sacrificando eccessivamente le prestazioni. Continua ad essere leggero e maneggevole, con il suo peso di 167 grammi e uno spessore di 7,8 mm, nonché resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68. Ha un display Super Retina XDR con tecnologia OLED da 6,1 pollici e luminosità massima di 1200 nit.

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È dotato del potente chip A18 di Apple con CPU a 6 Core e GPU a 4 Core e viene supportato da una memoria interna di 128 GB. È compatibile con le e-Sim. Possiede inoltre una fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 MP, Zoom digitale fino a 10x, modalità ritratto, modalità notte e registrazioni video in 4k con Dolby Vision. Mentre la fotocamera frontale TrueDepth è da 12 MP. Troviamo poi il tasto azione e una batteria con grande capacità, in grado di arrivare fino a 26 ore di riproduzione video, dotata di ricarica wireless certificata.

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Insomma una grandissima promozione da non farsi scappare assolutamente. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Apple iPhone 16e a soli 499 euro, invece che 619 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

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Pubblicato il 18 apr 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
18 apr 2026
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