OnePlus NORD 2 5G da 256GB (ricondizionato garanzia 12 mesi) a 124€

È da un po’ che cerchi uno smartphone che costi il meno possibile senza dover sacrificare eccessivamente le prestazioni ma non sei ancora riuscito a trovare l’offerta giusta pe te? Allora dai un’occhiata a questa che ti stiamo segnalando. Se vai velocemente su eBay puoi mettere le mani sul OnePlus NORD 2 5G (ricondizionato) a soli 124,99 euro, invece che 499 euro.

Anche se su eBay non viene segnalato considera che il prezzo di listino al lancio si aggirava intorno ai 500 euro, per cui ora avrai un notevole risparmio. In più puoi decidere di pagarlo in tre come rate da 41,66 euro a interessi zero con Klarna.

OnePlus NORD 2 5G (ricondizionato) è un’ottima scelta

Il OnePlus NORD 2 5G è un ottimo smartphone e questa è la versione ricondizionata di grado molto buona per cui ci potrebbero essere lievi segni di usura ma è stato ispezionato, pulito e testato in modo da essere perfettamente funzionante. Avrai anche la garanzia di 12 mesi inclusa e potrai restituirlo entro 30 giorni senza pagare nulla.

Passando alle prestazioni, questo modello monta il processore MediaTek Dimensity 1200-AI con 256 GB di memoria interna che sono sufficienti per archiviare ciò che vuoi. Ha una batteria da 4500 mAh con ricarica rapidissima da 65 W che lo riporta al 100% in appena 30 minuti. Possiede una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra grandangolo da 8 MP e una fotocamera anteriore da 32 MP. Pesa solo 189 grammi con spessore di 8,25 mm e gode di un display Fluid AMOLED da 6,43 pollici FHD+ con refresh rate da 90 Hz.

Per il prezzo con cui puoi ottenerlo è assolutamente convincente. Dunque prima che l’offerta finisca o le unità disponibili si esauriscano vai su eBay e acquista il tuo OnePlus NORD 2 5G (ricondizionato) a soli 124,99 euro, invece che 499 euro. Concludi l’ordine subito e lo riceverai a casa in due o tre giorni senza pagare la spedizione.