Il nuovo HONOR Pad X8b: autonomia record e display a 90 Hz

Il marchio presenta il nuovo HONOR Pad X8b come un tablet che offre un display immersivo e human-centric, racchiuso in una scocca di metallo premium, con grande autonomia e un sistema audio evoluto. Riprende il concept già visto con il modello Pad X8a ed è già disponibile per l’acquisto anche in Italia, vediamo quali sono le sue caratteristiche. Tra tutte, spicca la batteria con una capacità molto elevata, ideale ad esempio per i lunghi viaggi durante i quali trascorrere il tempo in compagnia dei contenuti multimediali.

Specifiche e prezzo del tablet HONOR Pad X8b

Ha in dotazione specifiche tecniche che lo rendono adatto a un utilizzo multimediale. Integra un display da 11 pollici con rapporto d’aspetto 16:10, risoluzione 1920×1200 pixel, refresh rate da 90 Hz e luminosità fino a 500 nit, processore octa core Snapdragon 680, 4 o 6 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, fotocamere posteriore e anteriore entrambe da 5 megapixel, connettività Wi-Fi e LTE (opzionale), Bluetooth, quattro altoparlanti con certificazione Hi-Res Audio e batteria da 10.100 mAh. La piattaforma software è MagicOS 10 basata su Android 16 con supporto alle funzionalità di Gemini per l’intelligenza artificiale.

Per quanto riguarda il design, le dimensioni sono 256,91×169,46×7,25 millimetri, il peso si attesta a 496-499 grammi a seconda della versione (LTE o solo Wi-Fi). Nonostante lo schermo di grandi dimensioni, durante la progettazione il marchio ha tenuto conto della portabilità.

Il nuovo tablet HONOR Pad X8b è già in vendita nella colorazione Space Gray al prezzo di 229,90 euro scegliendo la configurazione 4/128 GB, mentre quella 6/256 GB con più memoria costa 269,90 euro. La spesa non è eccessiva e, come sempre accade, molto presto assisteremo a sconti che lo renderanno tra le migliori alternative della categoria: consigliamo di tenere d’occhio la pagina Amazon dedicata.