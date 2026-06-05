 Il nuovo HONOR Pad X8b: autonomia record e display a 90 Hz
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Il nuovo HONOR Pad X8b: autonomia record e display a 90 Hz

Il nuovo tablet HONOR punta su grande autonomia, schermo a 90 Hz e funzioni AI integrate tramite Gemini: ecco cosa c'è nel Pad X8b.
Il nuovo HONOR Pad X8b: autonomia record e display a 90 Hz
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Il nuovo tablet HONOR punta su grande autonomia, schermo a 90 Hz e funzioni AI integrate tramite Gemini: ecco cosa c'è nel Pad X8b.
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Il marchio presenta il nuovo HONOR Pad X8b come un tablet che offre un display immersivo e human-centric, racchiuso in una scocca di metallo premium, con grande autonomia e un sistema audio evoluto. Riprende il concept già visto con il modello Pad X8a ed è già disponibile per l’acquisto anche in Italia, vediamo quali sono le sue caratteristiche. Tra tutte, spicca la batteria con una capacità molto elevata, ideale ad esempio per i lunghi viaggi durante i quali trascorrere il tempo in compagnia dei contenuti multimediali.

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Specifiche e prezzo del tablet HONOR Pad X8b

Ha in dotazione specifiche tecniche che lo rendono adatto a un utilizzo multimediale. Integra un display da 11 pollici con rapporto d’aspetto 16:10, risoluzione 1920×1200 pixel, refresh rate da 90 Hz e luminosità fino a 500 nit, processore octa core Snapdragon 680, 4 o 6 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, fotocamere posteriore e anteriore entrambe da 5 megapixel, connettività Wi-Fi e LTE (opzionale), Bluetooth, quattro altoparlanti con certificazione Hi-Res Audio e batteria da 10.100 mAh. La piattaforma software è MagicOS 10 basata su Android 16 con supporto alle funzionalità di Gemini per l’intelligenza artificiale.

Le caratteristiche del tablet HONOR Pad X8b

Per quanto riguarda il design, le dimensioni sono 256,91×169,46×7,25 millimetri, il peso si attesta a 496-499 grammi a seconda della versione (LTE o solo Wi-Fi). Nonostante lo schermo di grandi dimensioni, durante la progettazione il marchio ha tenuto conto della portabilità.

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Il nuovo tablet HONOR Pad X8b è già in vendita nella colorazione Space Gray al prezzo di 229,90 euro scegliendo la configurazione 4/128 GB, mentre quella 6/256 GB con più memoria costa 269,90 euro. La spesa non è eccessiva e, come sempre accade, molto presto assisteremo a sconti che lo renderanno tra le migliori alternative della categoria: consigliamo di tenere d’occhio la pagina Amazon dedicata.

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Pubblicato il 5 giu 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
5 giu 2026
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