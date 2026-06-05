Samsung Galaxy A57 5G da 256GB al 25% in meno è il best buy di oggi

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Samsung Galaxy A57 5G: concreto e al giusto prezzo

Il Samsung Galaxy A57 5G è sicuramente uno smartphone molto concreto che unisce ottime prestazioni a un design leggerissimo, maneggevole e anche robusto. Ha un peso infatti di soli 174 grammi, uno spessore di 6,9 mm con un telaio in alluminio e la certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. È dotato di una generoso display Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz.

Garantisce grandi prestazioni senza sforzo con il potente processore Exynos 1680 supportato da 8 GB di RAM e dal fluido sistema operativo ONE IU con funzioni avanzate IA. La memoria interna in questa versione è da 256 GB e dunque non avrai problemi. Lo scomparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e zoom digitale fino a 10X, nonché di una fotocamera frontale da 12 MP. Anche la batteria si comporta bene con la sua capacità da 5000 mAh e ricarica veloce da 45 W.

Insomma un ottimo smartphone senza dover svuotare il portafoglio. Dunque corri su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy A57 5G a soli 449 euro, invece che 599 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.