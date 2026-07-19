Galaxy Z Fold8 e Z Flip8: nuovi dettagli prima del lancio

Mancano solo tre giorni all’evento Unpacked organizzato da Samsung a Londra. Come già accaduto in precedenza sono state pubblicate online alcune immagini prese dai materiali di marketing. Il noto leaker Evan Blass ha svelato in anticipo design e specifiche dei Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra e Z Flip8.

Dettagli sui tre smartphone pieghevoli

Il Galaxy Z Fold8 ha uno nuovo design “wide”, quindi è più largo dell’attuale Galaxy Z Fold7. Samsung ha confermato che è stata utilizzata la nuova tecnologia Flex Titanium per lo schermo interno Dynamic AMOLED 2X. La diagonale dovrebbe essere 7,6 pollici (2448×1848 pixel e refresh rate di 120 Hz). Per lo schermo esterno si prevede una diagonale di 5,5 pollici (1972×1248 pixel e refresh rate di 120 Hz).

Le immagini pubblicitarie confermano la presenza di due fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale e ultra grandangolare), una fotocamera interna da 10 megapixel e una fotocamera esterna da 10 megapixel. Le altre specifiche sono: processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC e 5G, batteria da 4.800 mAh.

Il Galaxy Z Fold8 Ultra è identico al Galaxy Z Fold7. Le immagini pubblicitarie confermano la presenza di tre fotocamere posteriori da 200, 50 e 10 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x), una fotocamera interna da 10 megapixel e una fotocamera esterna da 10 megapixel. Le altre specifiche sono: schermo interno da 8 pollici, schermo esterno da 6,5 pollici, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC e 5G, batteria da 5.000 mAh.

Il Galaxy Z Flip8 conserva il design dell’attuale modello. Le immagini pubblicitarie confermano la presenza di due fotocamere posteriori da 50 e 10 megapixel (principale e ultra grandangolare) e una fotocamera frontale da 10 megapixel. Le altre specifiche sono: schermo interno da 6,9 pollici, schermo esterno da 4,1 pollici, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 o Exynos 2600, 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC e 5G, batteria da 4.300 mAh.

Un altro leaker (Roland Quandt) aveva svelato i prezzi per il mercato europeo. Come previsto ci saranno rincari dovuti all’aumento dei costi per RAM e storage.