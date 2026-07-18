 REDMAGIC Astra 2: tablet per giocare senza spendere troppo
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REDMAGIC Astra 2: tablet per giocare senza spendere troppo

REDMAGIC Astra 2 è un tablet con schermo OLED da 9 pollici, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB di storage e Android 16.
REDMAGIC Astra 2: tablet per giocare senza spendere troppo
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REDMAGIC Astra 2 è un tablet con schermo OLED da 9 pollici, processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB di storage e Android 16.
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La serie REDMAGIC è nota soprattutto per gli smartphone con design avveniristico e prestazioni elevate per il gaming. Nubia ha ora portato in Italia anche il REDMAGIC Astra 2, un tablet di fascia alta con raffreddamento a liquido. Nonostante i componenti utilizzati, il prezzo è piuttosto accessibile.

REDMAGIC Astra 2: specifiche e prezzo

Il REDMAGIC Astra 2 ha un telaio in metallo e vetro (cover posteriore) resistente a schizzi d’acqua e polvere (IP54). Lo schermo OLED ha una diagonale di 9,06 pollici, risoluzione di 2400×1504 pixel, refresh rate fino a 185 Hz e luminosità massima di 1.600 nits. Ha ricevuto le certificazioni per l’assenza di sfarfallio e la bassa emissione di luce blu.

Integra il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12/16 GB di memoria LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS 4.1. È il primo tablet al mondo con sistema di raffreddamento a liquido (AcquaCore 2.0). È visibile sul resto grazie alla presenza dell’illuminazione RGB.

Queste sono le altre specifiche: fotocamera posteriore da 13 megapixel, fotocamera frontale da 9 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali, due porte USB Type-C e batteria da 8.300 mAh con ricarica rapida fino a 75 Watt. Il sistema operativo è REDMAGIC OS 11.5 basato su Android 16.

Il REDMAGIC Astra 2 viene offerto in due colori: Starfrost (argento) e Eclipse (nero). I prezzi sono 699,00 euro (12GB+256GB) e 799,00 euro (16GB+512GB). Potrà essere acquistato in anteprima dal 10 agosto. Pagando un euro per la prenotazione si ottiene uno sconto di 30 euro e il caricabatteria da 80 Watt in regalo.

Fonte: REDMAGIC

Pubblicato il 18 lug 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
18 lug 2026
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