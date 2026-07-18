Samsung Galaxy S25 Edge è il migliore sotto i 500€ (offerta eBay)

L’impresa di riuscire a ottenere uno smartphone di fascia medio-alta senza spendere un patrimonio non è sempre la più semplice ed ecco perché abbiamo pensato di segnalarti questa occasione. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy S25 Edge dado 256 GB a soli 483,70 euro, invece che 699,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRLUG26 al momento del pagamento.

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Samsung Galaxy S25 Edge: perché spendere di più?

Il Samsung Galaxy S25 Edge è uno smartphone eccellente con un ottimo rapporto qualità prezzo e dunque se si ha un budget sotto i 500 euro è sicuramente quello da prendere. Con il potente processore Snapdragon 8 Elite, sostenuto da 12 GB di RAM, non rinuncia alle prestazioni garantendo una straordinaria fluidità anche nel gaming.

Possiede un display Super AMOLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz, pesa solo 163 grammi, ha uno spessore di 5,8 mm e certificazione di grado IP68 per resistere all’acqua e alla polvere. In questa versione gode di 256 GB di memoria interna e monta il sistema operativo One UI 7 basato su Android 15. La fotocamera principale posteriore da 200 MP, ha un ultra grandangolare da 12 MP e una fotocamera frontale sempre da 12 MP. La batteria è la cosa che probabilmente spaventa con i suoi 3900 mAh, eppure si comporta benissimo e riesce ad arrivare fino a sera senza problemi.

Una grande opportunità dunque da non farsi sfuggire. Perciò corri su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy S25 Edge dado 256 GB a soli 483,70 euro, invece che 699,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRLUG26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e lo riceverai a casa tua in pochi giorni.