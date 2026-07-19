 Motorola edge 70 max: autonomia superiore a 3 giorni
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Motorola edge 70 max: autonomia superiore a 3 giorni

Il nuovo Motorola edge 70 max ha uno schermo AMOLED da 6,82 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 5, 8 GB di RAM, batteria da 7.100 mAh e Android 16.
Motorola edge 70 max: autonomia superiore a 3 giorni
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Il nuovo Motorola edge 70 max ha uno schermo AMOLED da 6,82 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 5, 8 GB di RAM, batteria da 7.100 mAh e Android 16.
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Motorola ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo edge 70 max. Si aggiunge quindi alla famiglia che include già edge 70, edge 70 fusion e edge 70 pro. Come si può intuire dal suffisso “max”, la caratteristica più importante è l’elevata autonomia della batteria. Purtroppo il prezzo è abbastanza alto a causa dei noti problemi di approvvigionamento per DRAM e storage.

Motorola edge 70 max: specifiche e prezzo

Il Motorola edge 70 max ha un telaio in alluminio di qualità aeronautica che offre resistenza e leggerezza (certificazione MIL-STD-810H, IP68/69 e peso di 221 grammi). Entrambi i lati sono protetti dal Gorilla Glass 7i. Lo schermo Extreme AMOLED ha una diagonale di 6,82 pollici, risoluzione Quad HD+ (3160×1440 pixel), refresh rate fino a 144 Hz, luminosità fino a 7.000 nits e supporto HDR10+.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Gen 5, 8 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1, fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e batteria da 7.100 mAh con ricarica rapida da 90 Watt, wireless da 25 Watt e inversa con cavo da 5 Watt. L’autonomia può arrivare a 73 ore, quindi oltre tre giorni.

Motorola edge 70 max

Il sistema operativo è Android 16. Motorola garantisce fino a 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e fino a 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. Non mancano ovviamente le funzionalità AI (principalmente per la fotografia) e l’app Google Gemini.

In Italia è disponibile la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il prezzo è 899,00 euro. Essendo uno smartphone di fascia medio-alta, gli utenti si aspettavano almeno 12 GB di RAM, ma i costi dei chip avrebbero sicuramente comportato un incremento del prezzo finale. Fino al 15 agosto è possibile ricevere in regalo il caricabatteria da 125 Watt e gli auricolari moto buds loop.

Pubblicato il 19 lug 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
19 lug 2026
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