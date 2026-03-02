Motorola edge 70 fusion: funzionalità AI e super batteria

Insieme al razr fold, Motorola ha svelato uno smartphone tradizionale per tutte le tasche al Mobile World Congress 2026 di Barcellona. Il nuovo edge 70 fusion ha un design ricercato, ottima qualità costruttiva e soprattutto una batteria con elevata autonomia. Può essere già acquistato in Italia.

Motorola edge 70 fusion: specifiche e prezzo

Il Motorola edge 70 fusion ha un design curvo su tutti i lati che permette di avere una presa più salda migliorando il comfort. Le finiture premium ispirate a nylon e lino offrono una resistenza all’usura e una sensazione morbida (il telaio è in plastica). Ha ricevuto le certificazioni IP69/IP68 e MIL-STD 810H.

Lo smartphone ha uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2772×1272 pixel, refresh rate fino a 144 Hz, luminosità massima di 5.200 nits e supporto HDR10+. All’interno c’è il processore Snapdragon 7s Gen 3, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Queste sono le altre specifiche: fotocamere posteriori da 50 e 13 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 32 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C e lettore di impronte digitali in-display.

In Italia è disponibile con batteria da 5.200 e 7.000 mAh che offrono un’autonomia fino a 39 e 50 ore, rispettivamente. Entrambe supportano la ricarica rapida da 68 Watt. Il sistema operativo è Android 16. Oltre a Google Gemini ci sono molte funzionalità AI per fotografia, intrattenimento e produttività (parte di moto ai), tra cui Next Move (fornisce suggerimenti in base ai contenuti sullo schermo) e Smart Assistant Prompt (riassume e salva le informazioni).

Il Motorola edge 70 fusion viene offerto in quattro colorazioni: PANTONE Silhouette, PANTONE Country Air, PANTONE Sporting Green e PANTONE Orient Blue. I prezzi sono 469,00 euro (batteria da 5.200 mAh) e 499,00 euro (batteria da 7.000 mAh).