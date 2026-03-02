Motorola razr fold al MWC 2026: specifiche e prezzo

Dopo l’anteprima a Las Vegas, Motorola ha svelato tutte le specifiche del razr fold al Mobile World Congress 2026 di Barcellona. Il produttore statunitense evidenzia in particolare il comparso fotografico e le opzioni di produttività. Annunciato anche il nuovo edge 70 fusion e il supporto per GrapheneOS.

Motorola razr fold: specifiche e prezzo

Motorola è stato il primo produttore a lanciare sul mercato i telefoni pieghevoli a “conchiglia”. Ora ha annunciato il suo primo modello a “libretto”. Il nuovo razr fold è stato progettato per soddisfare due principali esigenze: intrattenimento e produttività. Lo spessore è 4,55 millimetri quando aperto e 9,89 millimetri quando chiuso.

Lo smartphone pieghevole ha uno schermo interno da 8,09 pollici con risoluzione di 2.484×2.232 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 6.200 nits, mentre lo schermo esterno ha una diagonale di 6,6 pollici, risoluzione di 2520×1080 pixel, refresh rate di 165 Hz e luminosità massima di 6.000 nits. L’ampio schermo interno consente di utilizzare la modalità laptop (tastiera virtuale su una delle due metà).

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Gen 5, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage, tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x a periscopio), fotocamera interna da 32 megapixel, fotocamera esterna da 20 megapixel, connettività Wi-Fi 7, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 Watt, wireless da 50 Watt e inversa da 5 Watt.

Il sistema operativo è Android 16. Sono presenti diverse funzionalità AI che sfruttano Gemini, Copilot e Perplexity. Il prezzo base è 1.999,00 euro. La data di arrivo sul mercato verrà comunicata nelle prossime settimane.