 Motorola razr fold al MWC 2026: specifiche e prezzo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Motorola razr fold al MWC 2026: specifiche e prezzo

Motorola ha svelato il nuovo razr fold, primo smartphone pieghevole del produttore con fattore di forma a libretto, dopo molti modelli a conchiglia.
Motorola razr fold al MWC 2026: specifiche e prezzo
Tecnologia Mobile
Motorola ha svelato il nuovo razr fold, primo smartphone pieghevole del produttore con fattore di forma a libretto, dopo molti modelli a conchiglia.

Dopo l’anteprima a Las Vegas, Motorola ha svelato tutte le specifiche del razr fold al Mobile World Congress 2026 di Barcellona. Il produttore statunitense evidenzia in particolare il comparso fotografico e le opzioni di produttività. Annunciato anche il nuovo edge 70 fusion e il supporto per GrapheneOS.

Motorola razr fold: specifiche e prezzo

Motorola è stato il primo produttore a lanciare sul mercato i telefoni pieghevoli a “conchiglia”. Ora ha annunciato il suo primo modello a “libretto”. Il nuovo razr fold è stato progettato per soddisfare due principali esigenze: intrattenimento e produttività. Lo spessore è 4,55 millimetri quando aperto e 9,89 millimetri quando chiuso.

Lo smartphone pieghevole ha uno schermo interno da 8,09 pollici con risoluzione di 2.484×2.232 pixel, refresh rate di 120 Hz e luminosità massima di 6.200 nits, mentre lo schermo esterno ha una diagonale di 6,6 pollici, risoluzione di 2520×1080 pixel, refresh rate di 165 Hz e luminosità massima di 6.000 nits. L’ampio schermo interno consente di utilizzare la modalità laptop (tastiera virtuale su una delle due metà).

Motorola razr fold

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Gen 5, 12/16 GB di RAM, 256/512 GB o 1 TB di storage, tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x a periscopio), fotocamera interna da 32 megapixel, fotocamera esterna da 20 megapixel, connettività Wi-Fi 7, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterale e batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80 Watt, wireless da 50 Watt e inversa da 5 Watt.

Il sistema operativo è Android 16. Sono presenti diverse funzionalità AI che sfruttano Gemini, Copilot e Perplexity. Il prezzo base è 1.999,00 euro. La data di arrivo sul mercato verrà comunicata nelle prossime settimane.

Pubblicato il 2 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il tablet più sottile al mondo può sostituire un laptop?

Il tablet più sottile al mondo può sostituire un laptop?
Elegante, autonomia enorme e oltre 160 app: Amazfit Active 2 al minimo storico

Elegante, autonomia enorme e oltre 160 app: Amazfit Active 2 al minimo storico
Motorola sceglie GrapheneOS: smartphone Android senza Google

Motorola sceglie GrapheneOS: smartphone Android senza Google
MWC 2026: HONOR annuncia Robot Phone e Magic V6

MWC 2026: HONOR annuncia Robot Phone e Magic V6
Il tablet più sottile al mondo può sostituire un laptop?

Il tablet più sottile al mondo può sostituire un laptop?
Elegante, autonomia enorme e oltre 160 app: Amazfit Active 2 al minimo storico

Elegante, autonomia enorme e oltre 160 app: Amazfit Active 2 al minimo storico
Motorola sceglie GrapheneOS: smartphone Android senza Google

Motorola sceglie GrapheneOS: smartphone Android senza Google
MWC 2026: HONOR annuncia Robot Phone e Magic V6

MWC 2026: HONOR annuncia Robot Phone e Magic V6
Luca Colantuoni
Pubblicato il
2 mar 2026
Link copiato negli appunti