Motorola sfida Samsung con il nuovo razr fold

Motorola offre da molti anni il famoso smartphone pieghevole a “conchiglia” (i modelli più recenti sono i razr 60). Al CES 2026 di Las Vegas ha mostrato il primo modello a “libretto”, come il Samsung Galaxy Fold7. Il nuovo razr fold sarà disponibile nei prossimi mesi, quindi il produttore statunitense ha fornito solo alcune specifiche.

Motorola razr fold: principali caratteristiche

Il Motorola razr fold ha uno schermo OLED interno da 8,1 pollici (risoluzione 2K) e uno schermo OLED esterno da 6,6 pollici. Non sono note le dimensioni, ma dalle immagini sembra abbastanza sottile. Il display interno può essere sfruttato da un singola app oppure da due app affiancate. Nell’angolo superiore destro è presente un piccolo foro per la fotocamera da 20 megapixel.

Al centro della parte superiore dello schermo esterno è presente il foro per la fotocamera da 32 megapixel. Sul retro dello smartphone ci sono altre tre fotocamere da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom 3x a periscopio).

Motorola non ha comunicato altre specifiche, ma quasi certamente utilizzerà il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm. Il razr fold sarà disponibile in due colori: bianco e nero. Tra gli accessori c’è la moto pen ultra (59,90 euro) che permette di interagire con lo schermo.

Le immagini pubblicate da Motorola mostrano la data del 23 aprile sullo schermo. Potrebbe essere un indizio sul giorno di lancio. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 16. Ci saranno ovviamente le tradizionali funzionalità AI, alle quali si aggiungerà Qira. È un assistente AI cross-device (verrà installato anche sui notebook Lenovo) che sfrutta vari modelli, tra cui quelli di Microsoft, OpenAI, Stability AI e Perplexity.